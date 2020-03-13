600億肺炎紓困特別預算 立院今拚三讀

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天上午將處理因應武漢肺炎的紓困特別預算案，共編列新台幣600億元；全案歷經3天聯席會議審查及1天黨團協商下，朝野達成共識，無刪減或凍結預算，也無保留提案，因此今天可望順利完成三讀。

立法院會2月25日三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，規定經費上限為600億元，讓政府有明確法源依據，得以編列相關防疫處置及紓困、振興產業所需預算。

隨後，行政院會2月27日通過因應武漢肺炎的特別預算，共編列600億元，其中以經濟部編列204.9億元最多；經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億，並舉債300億支應。特別預算待立法院審議通過後執行。

為此，立法院3月3日邀請行政院長蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

蘇貞昌當時表示，除了防疫優先外，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則，提出各項紓困、振興計畫，並依特別條例的規定，編列完成特別預算案。

為了審查特別預算，立法院財政等6個委員會聯席會議進行3天的審查，其中2天為預算詢答、1天為預算處理；在3月9日的聯席會議中，歷經近5個小時的討論，朝野立委未刪減或凍結特別預算金額，初審通過，全案交由黨團協商。

立法院長游錫堃昨天下午召集黨團協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」相關事宜。

游錫堃表示，特別預算案日前在立法院財政等委員會聯席審議過程中，立委們對經費用途、防疫防治方法、產業紓困振興等各相關事項的質詢非常踴躍，經充分討論後，通過了171項決議。

而在經過近1小時的協商下，包括在野黨團所提44項新增提案，由於沒有刪減或凍結預算，也沒有提案遭到保留，因此今天院會處理特別預算案時，可望順利完成三讀。（編輯：趙蔚蘭）1090313