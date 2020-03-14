支持者不滿蔡宜芳僅停權1年 民眾黨籲給予空間

（中央社記者郭建伸台北14日電）民眾黨中評會昨天以蔡宜芳因與張益贍未經授權與他黨代表商討負面選舉策略為由，裁處蔡宜芳停權1年。但仍有支持者認為裁處太輕，應該開除蔡宜芳黨籍，甚至揚言退出民眾黨的群組與社團。

台灣民眾黨發言人林珍羽表示，站在民眾黨立場，決策端以調查事證來懲處，並保持廉能、關懷、中立的角度決策，希望支持者與社會大眾能給予當事者反省空間與機會。

台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和民眾黨團助理蔡宜芳婚外情，引發外界討論；2020大選後退出綠黨的桃園市議員王浩宇還在臉書爆料，指張益贍曾被指派和綠黨談合作，並貼出LINE截圖以及照片做為佐證。

民眾黨中央評議委員會分別在11、13日決議，開除張益贍黨籍，但認定蔡宜芳參與程度尚輕，惟知情不報任其發展，亦屬傷害黨譽的違紀事項，裁處停權1年，未來1年不得選舉黨代表，亦不得擔任黨職。

不過民眾黨與主席、台北市長柯文哲的臉書粉專，近來時常有網友留言，影射民眾黨的桃色風波；柯粉社團的成員則多有感嘆，認為此事損及民眾黨形象，甚至一開始就喊出直接開除蔡宜芳與張益贍黨籍。

民眾黨是以王浩宇事件裁處張益贍與蔡宜芳，黨內人士私下坦言，雖然部分支持者認為，張益贍與蔡宜芳不該跟爭議性的政治人物接觸，但也有部分支持者反彈的原因是婚外情事件，甚至相當介意，認為民眾黨的政治人物應該要以高標準看待自己。

民眾黨人士表示，即便有道德瑕疵，世界上也沒有政黨會將私人情感處以黨紀，坦言黨裁處時仍需權衡輕重。

外界解讀這次婚外情與王浩宇事件的風暴，恐損及主席、台北市長柯文哲參選2024，不過黨內人士形容，近期的事件就像「出疹子」，與其未來再一一爆出來，不如趁現重新整頓，並建立黨的紀律制度。（編輯：郭無患）1090314