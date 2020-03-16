游錫堃盼法國支持台灣成為WHO觀察員

（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院長游錫堃今天說，台灣與法國除了能交換武漢肺炎防疫經驗外，請法國支持台灣成為WHO觀察員；法國在台協會主任公孫孟說，無論是WHO或是其他國際組織，盼台灣有更多參與機會。

游錫堃上午在立法院秘書長林志嘉等人陪同下，會見法國在台協會主任公孫孟（M. Jean-Francois Casabonne-Masonnave）一行3人。

游錫堃表示，公孫孟在歷史、公共行政和國際政治等跨領域的專業，派駐亞、非、北美的多國外交經驗，他感到讚佩。游錫堃也憶及他擔任宜蘭縣長時，無論是橋梁景觀化或是辦理宜蘭童玩節，很多靈感都是來自38年前到法國觀光體驗，法國的藝術文化發展，可說對台灣有深遠影響。

游錫堃說，台法間除共享民主人權價值外，彼此在經貿上的交流更愈益頻繁，尤其法國近年在全球安全戰略方面貢獻良多，無論是為南海航行安全發聲，或是將中國列為歐盟安全隱患，都顯見法國致力於印太地區的安全和穩定。

游錫堃表示，近來肆虐全球的武漢肺炎疫情，法國努力的抗疫表現也相當好，台法間未來可在防疫領域多多交流，共同對抗武漢肺炎；而在共同抗疫期間，台法除能夠交換防疫經驗外，也請法國繼續支持台灣成為世界衛生組織（WHO）觀察員。

公孫孟表示，法國全國上下相當關注台灣2020年大選，認為這次選舉相當成功，值得敬佩。法國國會的友台小組也多次在法國議會中，提及台法之間共享的民主自由價值；公孫孟說，民主並非完美的，但正因為民主體制有它的缺陷，才能真正反映出現實社會的面貌。

對於游錫堃談到國際戰略議題，公孫孟指出，法國遵從國際法，從南海航行安全以至其他領域，法國都認為應該遵從國際法和人權來處理，所以他希望在這基礎上，無論是WHO或是其他國際組織，台灣都能有更多的參與機會。

公孫孟說，希望台法間交流能更廣泛，擴及科技和商務經貿，甚至文化、新創等領域，不少法國朋友都跟他大讚台灣在這些領域的成就是世界一流的，因此促進雙方交流，是法國在台協會目前重要的工作之一。（編輯：蘇志宗）1090316