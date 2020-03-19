李明哲遭中國逮捕3週年 人權團體齊聚聲援

（中央社記者葉素萍台北19日電）台灣NGO工作者李明哲被中國逮捕滿3週年，目前仍被關在赤山監獄。多個人權團體與立委今天齊聚聲援「我們沒有忘記李明哲，言論自由無罪」，他們並呼籲外界持續關注李明哲。

台灣非政府組織工作者李明哲因網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

李明哲救援大隊上午召開記者會指出，今天是李明哲被抓3週年的日子，除召開記者會，近期也將在全台多個地方舉辦講座，希望各地公民踴躍參與，讓李明哲知道外界還在關注他的狀況，也希望更多公民參與寫信給李明哲的行動。

記者會現場並舉辦「寫給李明哲的365封信」展覽，策展代表吳亭臻說，希望藉藝術行動與系列講座喚醒公民對人權與自由的關注，「永遠可能有下一個李明哲」，呼籲大家持續寫信關注，並呼籲中國政府盡速釋放李明哲。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，李明哲至今無法對外通信、無法打親情電話，已違反中國監獄法賦予收容人的基本權利，也違反聯合國囚犯最低待遇限度標準。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧說，人權與發展亞洲聯盟、國際人權聯盟、台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟發表聯合聲明，要求中國立即釋放李明哲，並終止以「強迫失蹤」與「任意逮捕」等手段報復維權人士與人權捍衛者。

無黨籍立委林昶佐說，時值中國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情大爆發之際，中國的監獄衛生、監獄人權更讓人憂心；他說，李明哲沒有經過公平的審判，硬被強加罪名，關入監獄，「我們核心的價值是認為李明哲無罪，應被釋放，但目前至少最基本的是，李明哲現在在監獄的狀況應該透明，讓李明哲的家人了解」。

民進黨立委洪申翰指出，大家的行動與聲音會一直堅持到李明哲被放出來的那一天，也會持續行動到中國改變人權方面的表現與政策，行動到最後一刻。

民進黨立委范雲表示，如果曾在網路上聲援香港、批評中國領導人習近平，「我們每個人都是李明哲」，事發至今3年了，也夠了吧，呼籲盡快釋放李明哲。

時代力量立委邱顯智認為，李明哲案就是冤案，為了莫須有的罪名被判刑，就他過去與中國律師交往的經驗，他了解中國監獄的處境，也非常憂心李明哲的健康安危。（編輯：郭無患）1090319