政院通過危老條例修正 延長獎勵措施放寬門檻

（中央社記者溫貴香、顧荃台北19日電）行政院會今天通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，將5月9日到期的時程獎勵措施延長，採減半為5%並逐年遞減；新增規模獎勵等。行政院長蘇貞昌裁示，積極與立院朝野黨團溝通，早日完成修法程序。

行政院會上午通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」第3、6、8條修正草案，蘇貞昌裁示，這次修正，藉由延長時程獎勵、放寬獎勵門檻，來鼓勵加速重建、提升建築安全，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

蘇貞昌說，加速都市更新與危老建築重建，讓人民都能住得安心，政府責無旁貸，也是總統蔡英文住宅政策中很重要的一環。

蘇貞昌表示，去年108年申請危老重建案共433件，較107年成長達3倍；都更案則是歷年來首次突破百件，108年共核定102案，107年核定77件，兩者合計500多件，比原本設定的目標，多出100多案，內政部的努力，已逐漸展現成果，值得肯定。

蘇貞昌說，現正值防疫期間，政府既要防疫，也要拚經濟，除了帶頭加速、加大公共建設外，更要設計好的機制，從各方面鼓勵民間投入建設，提振內需產業。

內政部政務次長花敬群在行政院會後記者會表示，修法3重點，1、取消基地合併鄰地限制，讓危老帶動旁邊的基地擴大興建規模，對於鄰地整併還是維持1比1最高1000平方公尺的範圍可以獲得容積獎勵，超過1000平方公尺的部分，符合房屋稅、地價稅得減半徵收的優惠。

2、時程獎勵逐年遞減，花敬群說，現階段時程獎勵是10%是3年落日，修法後第4年降為5%，而後每年遞減1%，直到0為止。

3、新增規模獎勵，花敬群說，這是過去沒有的獎勵項目，200平方公尺以上即可申請規模獎勵，替代逐年遞減的時程獎勵。

針對新增規模獎勵併計時程獎勵上限10%，內政部表示，為引導擴大重建面積規模，同時新增規模容積獎勵項目，規定危老建築物基地加計合併鄰地面積達200平方公尺者，給予基準容積2%獎勵，每增加100平方公尺，另給予基準容積0.5%獎勵。並明定時程與規模容積獎勵，2者合計不得超過基準容積10%的額度上限，讓修法後申請重建計畫作業順利銜接。

被問到新增規模獎勵討論過程中為何從400平方公尺降為200平方公尺，花敬群說，主要是中南部的地方政府提出，中南部縣市主要多半是透天厝進行整併，市場與民間的參與還在學習與累積的過程當中，希望政府能多給機會與誘因促進危老推動，在聽取中南部地方政府意見，且北部的縣市也樂見其成，因此將原訂400平方公尺的門檻降到200平方公尺。

他說，現行條例規定，前3年的時程獎勵到今年5月9日為止，因此修法案懇請立法院多多協助，一旦沒有完成修法，5月10日申請的案子就不會有時程獎勵，也不會有新增的規模獎勵等等。（編輯：林興盟）1090319