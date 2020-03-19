未來14天第二階段防疫關鍵期 總統提三大呼籲

（中央社記者葉素萍、溫貴香、余祥台北19日電）總統蔡英文今天下午在總統府發表敞廳談話指出，未來14天是第二階段防疫的關鍵期，全民必須要有更大的決心來因應這個挑戰。她並且向國人提出三點呼籲，一起為保護台灣做好把關。

蔡總統偕同副總統陳建仁在總統府發表敞廳談話，為了防疫，總統的敞廳談話今天也罕見地限制媒體只能一家一名記者赴記者會現場，畫面統一由值月台提供共同訊號；此外，記者會座位安排採梅花座，拉開座位距離，減少接觸風險，保障正副總統與媒體的安全與健康。

蔡總統說，從台灣發布第一個武漢肺炎確診案例到今天，已經2個月了，在這段時間儘管境外疫情並不透明，但是台灣還是很努力守住了第一波的境外移入，也得到了國際的肯定。

她說，台灣人齊心對抗病毒，守住台灣的信念，是第一階段防疫能夠成功的關鍵，就在過去這半個月，大家看到疫情在全世界快速擴散，儘管做了超前部署，但是第二波的境外移入來得非常快速，也因此疫情中心已採取斷然措施，全面升級邊境管制，也大幅強化了檢疫與管制的力道。

「未來14天是第二階段防疫的關鍵期，我們必須要有更大的決心來因應這個挑戰」，蔡總統並向國人提出三點呼籲。

她說，第一、請大家全力配合指揮中心的防疫規定，許多防疫措施確實造成生活的不便，請大家務必忍耐，這是為了保護自己，也保護社區，對個人行動的限制都是必要的短期措施，此刻，把自己與家人的健康照顧好就是守護家園最好的作法，也請大家務必配合，減輕疫調人員的負擔。

第二，她說，「請大家不要仇視，也不要相互指責」，應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，配合指揮中心的防疫要求，為所有人的健康設下了防線，更要感謝所有負責防疫及醫療同仁不眠不休守在第一線，為保護台灣做好把關。

蔡總統說，這個時刻大家都是生命共同體，只有團結才能打敗病毒，她也要感謝所有投入製造防疫物資的國家隊同仁，他們放下平常的業務，全力投入防疫物資的生產，展現台灣人民在壓力底下的韌性。

第三、蔡總統喊話，請大家不要製造恐慌，要協助傳播正確的資訊，對於各項醫療物資，政府都有充足的準備，口罩實名制的分配也會視需要逐步增加，邊境管制的原則是管理非必要人員的流動，但物流是暢通的，各項民生的物資，國家都有足夠的存量，「我們會確保穩定的供給，民眾不需要搶購、囤積物資，如果有囤積或炒作價格的人，政府一定會重罰」。

蔡總統在接受媒體提問時也進一步說，現在是全方位地確保民生物資、防疫物資都能穩定供應，這是最重要的原則，哪項特定物資發生短缺，都會想辦法讓它穩定供應，政府已經有這個準備。

她強調，沒必要囤積、更不能夠去炒作這些物資的價格與市場，現在有很多法律可以處理，相信執法單位會特別注意這些事情。（編輯：紀淑芳）1090319