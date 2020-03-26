台人巴拉圭違反防疫被逮並涉洗錢 外館表達關切

（中央社記者陳韻聿台北26日電）武漢肺炎全球蔓延，各國紛紛限制群聚活動。日前有台灣民眾在友邦巴拉圭因違反相關規定遭檢警搜查，過程中衍生洗錢、錢財遭警方侵吞等案外案。外交部今天說，已採取措施確保國人權益。

為防制武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，巴拉圭政府禁止群聚。媒體報導，日前有15名台灣人在巴國東方市（Ciudad del Este）因違反公共衛生法相關防疫規定遭逮捕，但警方在搜查過程中，疑似強行取走台灣民眾錢財。

外交部發言人歐江安表示，據駐巴拉圭大使館及駐巴拉圭東方市總領事館回報，巴拉圭上巴拉那省（Alto Paraná）檢警單位接獲舉報，指出省內兩處民宅有人群聚，經當地檢察官會同警方18日搜索，分別查獲東方市及佛朗哥市兩處民宅內共有30多名台灣籍民眾及台僑聚集。

警方查扣聚集民眾的身分證件等物品，檢方並認為可能有洗錢嫌疑，但先以違反巴國防疫規定為由，命令續留民宅內、限制居所，持續偵辦。

歐江安說，佛朗哥市有5名巴拉圭員警涉嫌於執行公務時，侵吞旅巴台人現款，巴國檢調單位正偵辦中。由於本案攸關國人權益，駐館已向承辦檢察官表達關切，除表示尊重巴國法律，也籲請巴國公正調查。

在東方市方面，總領事館接獲通知後，18日即派員前往瞭解，確認國人健康情形良好，飲食無虞，並提供駐館及僑社準備的食品。總領事館隔天並再度會晤檢察官，就媒體報導當地警方疑似侵吞台灣民眾錢財一事，促請維護法律權益。（編輯：郭無患）1090326