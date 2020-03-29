江啟臣扮諸葛亮 徵求數位科技長

（中央社記者劉冠廷台北29日電）江啟臣上任國民黨主席後積極經營網路族群，今天晚上他在臉書放上一部徵才影片，影片中他打扮成諸葛亮，想透過海選的方式，找到國民黨的數位科技長，一起並肩改革。

自從參選黨主席以來，江啟臣就不斷的訴求國民黨要走向數位化，並提出要找尋數位行銷科技長，近期提出海選辦法，他今天先是透過臉書，放上自己裝扮成諸葛亮造形的照片，徵求有信心改變國民黨的人，並直言薪水找他談。

江啟臣晚間又在臉書放上他打扮成諸葛亮的影片徵才，江啟臣表示，從競選主席開始，常常聽見許多民眾憂慮，1450網軍帶風向，操控網路輿論，讓國民黨的主張被曲解、被抹黑；他擔任主席，必須扭轉網路的劣勢，這不只是為了國民黨，更是為了有良性的政黨競爭。

江啟臣說，現在國民黨在網路上至少有兩個嚴重的問題，第一是缺乏與網路民眾互動，讓判斷的民意與實際有落差，第二是缺乏運用網路科技的能力，使網路世代距離國民黨越來越遠。

江啟臣表示，改革現在就要開始，必須找到國民黨的「數位諸葛亮」，一起並肩改革，強化行銷戰力，扭轉劣勢。他要大家報名參加海選，附上中文履歷，以及對國民黨數位黨部建構想法、對國民黨數位行銷策略想法。（編輯：蘇志宗）1090329