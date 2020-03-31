鄭南榕基金會停辦墓園追思 改防疫版雲端紀念

（中央社記者葉素萍台北31日電）今年是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕自焚逝世31週年，不過，由於武漢肺炎疫情影響，鄭南榕基金會原定4月7日的紀念活動停辦，並推出防疫版的Nylon31雲端紀念行動。

鄭南榕創辦「自由時代週刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日，鄭南榕自焚身亡。鄭南榕基金會每年的4月7日都會在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦追思紀念活動，不過，今年因為肺炎疫情而取消。

鄭南榕基金會透過網站宣布，2020年特別推出防疫版的Nylon31雲端紀念行動。基金會網站上有一張被關在牢籠後的大嘴巴照片。

鄭南榕基金會指出，從即日起至4月7日，在任何時間、任何地點，在個人Facebook張貼一張與「大嘴巴」的合照，寫下一句對「100%言論自由」的看法或對「台灣的期待」，文末「#三一二#自由時代#創刊日#鄭南榕#本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責」。

至於為何要#三一二，根據基金會網站，1984年3月12日，以「為您爭取百分之百的言論自由」為目標的自由時代創刊號正式出版，封面人物是李敖，也是當時週刊的總監，社長是陳水扁，總編輯為鄭南榕。封底斗大的「爭取100%自由」標語首次出現，後來也成為雜誌的視覺特色。（編輯：蘇志宗）1090331