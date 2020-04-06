中選會：居家隔離檢疫者 不得進入投票所投票

（中央社記者葉素萍台北6日電）中央選舉委員會主任委員李進勇今天說，因應武漢肺炎防疫，如果是居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票；選舉人若有發燒症狀，應配戴口罩並引導至適當動線投票。

李進勇今天赴立法院內政委員會專題報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情之防疫措施與規劃」。

對於近期即將進行多場地方公職人員補選的防疫措施，李進勇在書面報告提到，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，前往投票時應配戴口罩，並與他人保持1公尺以上的距離，同時應規劃適當動線。現場準備適量口罩給未戴口罩的發燒、孕婦、慢性病患或有呼吸道症狀者使用。

工作人員如果有發燒、咳嗽或呼吸道症狀或身體不適，應儘速就醫，勿參與選務工作，另調度預備員執行後續選務作業。

書面報告並指出，如果是居家隔離者、居家檢疫者，依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票；工作人員如有發現居家隔離者、居家檢疫者或疑似嚴重特殊傳染性肺炎案例，應通報當地衛生主管機關處理。

投開票所門窗均應開啟，為確保空氣流通，投開票所不宜設於地下室或空氣不流通的處所；投票所內選舉人距離間隔1.5公尺以上，投票所外選舉人距離間隔應為1公尺以上，有發燒情形的選舉人在投完票後，圈票處遮屏、圈選工具應進行消毒；選務單位並應宣導請所有選舉人及參觀開票民眾均配戴口罩。

李進勇向內政委員會口頭報告時也提到，除地方公職人員補選，如果高雄市（罷韓）的案子成立，將來投票規模會更大，因應大規模的群眾集會，中選會明天邀疾管署等相關單位，進行相關的協調討論工作。（編輯：郭無患）1090406