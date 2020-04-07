中國可遴選聯合國人權調查員 外交部：值得警惕

（中央社記者陳韻聿台北7日電）中國1日獲任命加入聯合國人權理事會小組，將可遴選聯合國人權調查專員。外交部今天說，中國人權紀錄惡劣，此任命不僅是一大諷刺，也反映中國對聯合國體系的掌控，值得各國警惕及關注。

國際非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）3日在網站刊登文章，指出中國1日獲任命加入聯合國人權理事會（UNHRC）諮詢小組，將可在挑選人權調查專員方面扮演關鍵角色，並協助審查聯合國重要人權職位候選人。聯合國此舉引發國際人權運動人士抗議。

外交部發言人歐江安下午表示，外交部對中國獲任命加入UNHRC諮詢小組一事感到遺憾；中國人權紀錄惡劣，如今將監督各國人權狀況，實為一大諷刺。

歐江安說，此任命反映中國對聯合國體系的掌控，值得各國政府警惕及密切關注。中國近年積極擴大對聯合國體系的影響力，推動所謂「具中國特色」的人權議程，已對全球的自由、人權等普世價值及國際規範造成威脅，引起民主國家高度憂心。

歐江安說，聯合國人權相關機制的宗旨為保護全球人民的人權，以及協助各國政府落實各項國際人權公約及規章。台灣希望UNHRC的運作能符合組織宗旨，也期許UNHRC所有成員善盡職責，從充分落實自己國家人民的言論、宗教、集會自由，以及保障人權開始。中國加入UNHRC核心諮詢小組，國際社會將對中方作為進一步審視與公評。

歐江安指出，中國政府長年迫害人權，已引起「人權觀察」（Human Rights Watch）、「國際特赦組織」（Amnesty International）及「自由之家」（Freedom House）等重要非政府國際人權組織高度不滿。去年7月，更有22個聯合國會員國駐聯合國日內瓦分部常任代表聯名致函UNHRC主席，呼籲中國停止在新疆打壓維吾爾族人權。

外交部呼籲聯合國所有會員國及國際社會，密切關注並持續審視中國在UNHRC的作為，切勿任由中國濫用職權，逃避國際對其人權狀況的監督，或利用此職位掩護其侵害人權的暴行。（編輯：蘇龍麒）1090407