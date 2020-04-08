立委盼增設特等士官長階級 嚴德發：支持

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會8日以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，國防部長嚴德發（左起）與退輔會主委馮世寬上台備詢。中央社記者施宗暉攝 109年4月8日

（中央社記者游凱翔台北8日電）民進黨籍立委蔡適應今天表示，總士官長若是士官象徵，階級則應該與其他士官長不同，除賦予更多任務外，應考慮增設「特等士官長」；國防部長嚴德發回應，「支持立法委員的指導」。

國防部、國軍退除役官兵輔導委員會上午以「我國軍人招募、任官職待遇與退撫制度之執行現況與未來策進作法」為題，至立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

蔡適應質詢國軍階級制度，他表示，軍官的階級共有9階（少尉、中尉、上尉、少校、中校、上校、少將、中將、上將）（編按：依據陸海空軍軍官士官任官條例，中華民國陸海空軍上將分為二級上將、一級上將兩階），但士官長的階級只有6階（下士、中士、上士、三等士官長、二等士官長、一等士官長）。

蔡適應指出，全軍共有約2000名士官長，而一個士官到三等士官長需要約12年，並在38歲的時候晉升為一等士官長，共需要約18年的時間，法定除役年齡為58歲，因此38歲晉升一等士官長後，到退伍前20年的期間都是一等士官長階級，應如何分辨出資深與資淺的一等士官長。

蔡適應也說，總士官長（一等士官長）一職若是士官的象徵，那階級應該要與其他的士官長不同，也要賦予更多任務，應在士官制度革新、法規修訂、人評會上加強士官長權力，呼籲國防部增設「特等士官長」階級；嚴德發回應，「支持立法委員的指導」。

除此之外，蔡適應也說，軍官不同的階級有不同的帽飾，但士官卻沒有，呼籲國防部儘速將區分士官、士官長的帽飾完成；嚴德發回應，國防部已完成，但涉及國軍服飾條例修訂，已送到行政院審查。（編輯：郭無患）1090408