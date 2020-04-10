回應譚德塞 前駐非醫師：台灣積極協助非洲防疫

（中央社記者王承中台北10日電）WHO秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊。曾任衛生署駐非代表的醫師盧道揚發表公開信表示，他曾在台灣公共醫療系統服務，台灣公務夥伴從未藉職位對非洲人不尊重，甚至積極協助非洲進行防疫工作。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，留學英國的台灣學生林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞為他的不實指控致歉。

曾任台灣駐馬拉威醫療團小兒科主治醫師、衛生署駐非洲代表及駐美代表處衛生組組長的盧道揚也在9日發表一封公開信指出，他過去曾在非洲工作，多次在不同場合與時任衣索比亞衛生部長的譚德塞見過面，聽到譚德塞的發言，他極度感到震驚與悲痛，認為崇高受尊敬的國際組織主管竟然會提及如此訛誤的資訊。

盧道揚表示，他在公共醫療系統服務，可以證明，台灣的公務夥伴從未藉職位公開對非洲人不尊重。台灣正積極協助史瓦帝尼王國建造臨時醫院，其他重要醫療物資，也將前進至非洲，協助防疫工作。

盧道揚指出，譚德塞竟然說出近乎不負責任的言語詆毀台灣，請譚德塞向台灣、台灣民眾道歉並不為過。呼籲譚德塞勿忘初衷，就任目前崇高職位時，優先考量全球民眾的健康，而非政治。

台灣世衛外交協會也發布聲明表示，台灣從不支持任何基於種族、性別、文化、膚色因素的歧視行為，所謂的批評指教是專指疫情處理而言。希望WHO能在譚德塞領導下，監督各國給予正確且即時的疫情資訊，協助全球一同對抗疫情，落實人民的健康權，絕不因種族、文化或政治原因而排除任何人。（編輯：趙蔚蘭）1090410