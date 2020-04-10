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首頁 / 政治

台灣援贈口罩抵歐洲 政要影音致謝

最新更新：2020/04/10 16:08
武漢肺炎蔓延全球，台灣援助11個歐洲國家的700萬片口罩已分3批運送。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）
武漢肺炎蔓延全球，台灣援助11個歐洲國家的700萬片口罩已分3批運送。（圖取自外交部網頁mofa.gov.tw）

（中央社記者陳韻聿台北10日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣援贈11個歐洲國家的700萬片口罩近日陸續送達。外交部今天在臉書粉絲團公布歐洲政要感謝台灣的影音，歐洲議會友台小組主席凱勒也重申支持台灣加入WHO機制。

台灣1日宣布啟動第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、11個疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩。其中，援贈歐洲的700萬片口罩近日陸續抵達荷蘭阿姆斯特丹、盧森堡和德國法蘭克福。

外交部今天在臉書公布法國國民議會友台小組副主席博多黑（Eric Bothorel）、歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler），以及瑞士伯恩市長葛拉夫恩里德（Alec von Graffenried）感謝台灣的影片。其中，來自法蘭克福的凱勒9日清晨與駐德國代表謝志偉等人一同在機場迎接來自台灣的口罩。

影片也展示口罩被打包、裝上機和飛抵目的地機場的畫面。

博多黑說，台灣駐法國代表吳志中向他確認口罩即將送達，他要向台法人民持續不斷的互助共濟致意。他還說，台灣未曾忘記法國，法國也不會忘記台灣。他並向總統蔡英文致謝。

凱勒表示，一如歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）所說，合作與團結在此對抗疫情時期尤為重要，這也是為何他非常支持將台灣納入世界衛生組織所有與抗疫相關的活動。

葛拉夫恩里德說，疫情嚴峻的瑞士極度缺乏口罩，他很感激台灣提供50萬片口罩，協助瑞士度過危機。語畢他還將口罩戴上。（編輯：蘇志宗）1090410

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