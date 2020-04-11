立委：華航送物資恐被誤認中國籍航空 建議正名

（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國，不過，有立委認為，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍航空，建議開放英文名稱競標或正名，避免誤會。

台灣捐贈歐洲口罩近期陸續抵達，歐洲聯盟除以文字公開高度讚賞台灣外，也公布華航貨機運載口罩抵達畫面，除了秀出台灣能幫忙（Taiwan Can Help）的英文布條，也使得中華民國國旗罕見出現在歐盟官網。

台灣基進立委陳柏惟今天在自己的新聞群組發布訊息表示，最近收到很多民眾陳情，指中華航空運送台灣的物資到國外時，因為英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍的航空公司，紛紛提出改名的想法。

他說，航空公司改名需要國際民航組織（ICAO）同意，但ICAO曾在2月的報告中稱台灣是中國一省，直言ICAO被中國控制的程度不亞於世界衛生組織（WHO）。

陳柏惟提出3種改名的方式，第一是將China Airlines的名字開放競標；第二是保留China Airlines的名字但不使用，民間另外組成Formosa Airlines或其他名稱，但如此官方的航空公司就會停擺；第三則是在China Airlines後面括號備註Taiwan和ROC。

陳柏惟說，凝聚民意後政府才有辦法推動改變，現在如果冒然改名，恐導致中國航線停飛，或讓航權談判變得困難。

民進黨立委林楚茵昨天在臉書表示，台灣捐贈荷蘭的口罩抵達，明明是「Taiwan can help」，卻搭乘著China Airlines。

她指出，當國際都在強調Taiwan，但看到的還是China，她質疑能理解這個道理的人有多少，應該正名讓一切回歸正常化。（編輯：謝佳珍）1090411