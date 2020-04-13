華航是否應改名 交通部：開放立場歡迎討論

中華航空是否應改名問題，武漢肺炎疫情期間又被提出討論，因英文名稱China Airlines易被誤以為是中國的航空公司。交通部政務次長黃玉霖（圖）13日在立法院接受媒體聯訪時說，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。中央社記者范正祥攝 109年4月13日

（中央社記者范正祥台北13日電）華航是否應改名問題，武漢肺炎疫情期間又被提出討論，因英文名稱China Airlines易被誤以為是中國的航空公司。交通部政務次長黃玉霖今天表示，這個議題「交通部是開放的」，歡迎大家討論。

立法院交通委員會今天審查「鐵路法第56條之4條文修正草案」等案，列席會議的黃玉霖接受媒體聯訪就中華航空公司是否應改名問題作了以上表示。

媒體追問，如果華航能夠改名，最快期程什麼時候。對此，黃玉霖說，「目前沒有期程」。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台灣捐贈口罩物資由華航執飛送往歐洲等國，不過，社會有許多聲音認為，華航英文名稱為China Airlines，常被誤認為中國籍航空，建議華航改名，避免誤會。（編輯：郭無患）1090413