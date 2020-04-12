柯文哲出席地方政治研習 避談高市長補選

（中央社程啟峰高雄12日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天偕黨籍立委蔡壁如南下參加民眾黨地方政治研習班高雄場，面對媒體堵訪是否為布局高市長補選而來，柯、蔡2人都沒有正面回應。

民眾黨舉辦的國家治理學院地方研習班第二期下午在高雄翰品酒店5樓舉行，現場不開放採訪。

柯文哲現身酒店1樓大廳，大批媒體上前堵訪他「這次是來為高雄市長補選超前部署嗎？」柯文哲沒停下腳步，僅重複一句「超前部署」，即匆匆與蔡壁如搭電梯上樓與會，沒回應媒體提問。親民黨高雄市議員吳益政隨後也到場出席。

高雄市選委會4月7日審查通過罷免高市長韓國瑜第二階段連署，預計6月進行投票，如罷韓投票過關，將舉行高市長補選；民眾黨雖尚未表態投入高市長補選，但蔡壁如日前將戶籍遷到高雄，動向引起政壇注意。

民眾黨立委張其祿國會辦公室特別助理陳語倢對此接受媒體聯訪表示，地方研習班連月來已分別在中北部辦過多場，高雄場課程及時間早就排定，無關高市長補選布局；高雄場上課對象以高雄在地學員為主，講員除柯文哲外，還邀黨內民代及友黨名人到場授課。

民眾黨國家治理學院2月底開張，目的為培訓黨內人才庫，邀各界菁英與專業人員為學員傳授新知，分為國政班及地方政治研習班。（編輯：黃世雅）1090412