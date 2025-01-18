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黃國昌盼民眾黨拚北市議員再增2席 稱N+1非決策

2025/1/18 16:20
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（中央社記者劉建邦台北18日電）民眾黨代理黨主席黃國昌今天參加民眾黨台北市議會黨團活動時指出，黨籍北市議員要從原本4席再拚增加2席；至於「N+1」計畫，只是暫時討論，從來就不是黨的決策。

民眾黨台北市議會黨團及北市黨部下午在台北市議會舉辦市政成果展，包含黃國昌、民眾黨秘書長周榆修、黨籍立委黃珊珊、4名黨籍台北市議員等人都出席。

黃國昌致詞時表示，剛逛完黨籍北市議員擺設的成果展攤位，讓民眾黨非常驕傲，因4名議員表現都很好，後續也會持續努力。面對2026年選舉，北市4名黨籍議員都可望連任。

他指出，拜託民眾黨台北市黨部主委張志豪努力，讓民眾黨北市議會黨團不可只有4席，最少要再加2席，才能讓北市議會黨團陣容越來越完整及壯大，替市民做更多的事。

活動後，黃國昌接受媒體聯訪。媒體詢問，針對2026年選舉是否取消「N+1」計畫。

對此，黃國昌表示，先前「N+1」只是暫時討論，從來就不是黨的決策，他很負責任地向外界報告，面對2026年選舉，民眾黨會以最負責任的態度推出最優秀人才。

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黃國昌指出，民眾黨不僅在台北市、新北市等，乃至於其他縣市都一樣，會透過民眾黨推動新政治，並栽培如4名黨籍北市議員一樣的年輕人，且會讓更多年輕人願意踏入公共事務，這是黨的共同使命也是任務，但此事不容易，需要大家通力合作。

民眾黨前主席柯文哲去年拋出2026年議員選舉提名「N+1」計畫，但黨內認為恐導致現任議員落選。民眾黨發言人吳怡萱當時表示，若要可長可久發展，不可能只守住現有的「N」，但這計畫非定案還有討論空間。（編輯：戴光育）1140118

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