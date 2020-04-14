援新加坡口罩引論戰 蘇貞昌：不必往負面做文章

（中央社記者陳俊華台北14日電）台灣捐口罩給新加坡，因新加坡總理的夫人何晶臉書發言引風波。行政院長蘇貞昌今天說，何晶已發文感謝台灣，不必在這件事上往負面做文章，兩國努力抗疫，讓疫情早日過去才是正辦。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀蘇貞昌及內閣官員列席。

外交部之前宣布啟動第二波援助需要口罩的國家，對象包含新南向政策國家，新加坡也在名單內，新加坡總理李顯龍夫人何晶11日在臉書轉發相關報導，還發文Errrr...（呃...）引起熱議。何晶昨天修改臉書，對台灣援助口罩表達感謝。

蘇貞昌會前受訪時表示，新加坡總理夫人已經發文感謝台灣，新加坡和台灣是非常悠久感情很好的兩個國家，人民間也非常綿密往來，很珍惜這段感情；新加坡現在受疫情衝擊，一定盡全力幫忙，就像平常很多時候，新加坡也幫台灣忙。

蘇貞昌說，新加坡總理夫人已經明白表示，大家不必在這件事上往負面做文章，因為這都是真摯的感情，大家都很珍惜，兩國努力抗疫，讓疫情早日過去才是正辦。

另外，立法院長游錫堃昨天召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困振興特別條例修正草案，但朝野黨團就行政院版追加特別預算新台幣1500億元無法達成共識；國民黨立法院黨團書記長蔣萬安說，錢要用在刀口上，行政院應說明清楚這1500億元的概編情形，相關部會也要送計畫過來。

蘇貞昌表示，看到疫情在全世界越來越嚴峻，政府希望能再追加預算，能更大紓困、振興，要拜託立法院早日通過，因為人民都很期待，政府一定努力來做。（編輯：黃國倫）1090414