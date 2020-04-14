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台灣捐贈口罩抵休士頓 德州政府頒贈感謝狀

最新更新：2020/04/14 21:16
台灣捐贈美國德州10萬片口罩，美國當地時間13日由駐休士頓辦事處長陳家彥（右）代表捐贈德州政府。德州州務卿休斯（左）感謝來自台灣政府與人民的支持與友誼，並頒贈賀狀感謝台灣善舉。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真　109年4月14日
台灣捐贈美國德州10萬片口罩，美國當地時間13日由駐休士頓辦事處長陳家彥（右）代表捐贈德州政府。德州州務卿休斯（左）感謝來自台灣政府與人民的支持與友誼，並頒贈賀狀感謝台灣善舉。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真　109年4月14日

（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）台灣捐贈美國德州的10萬片口罩，昨天由駐休士頓辦事處代表捐贈德州政府。德州州務卿休斯感謝來自台灣政府與人民的支持與友誼，並頒贈賀狀感謝台灣善舉。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒之際，總統蔡英文4月初宣布捐贈全球1000萬片口罩，贈與美國的200萬片口罩近期陸續運抵。

其中捐贈德州的口罩昨天由駐休士頓台北經濟文化辦事處處長陳家彥在德州聯邦眾議員葛林（Al Green）與歐爾森（Pete Olson），以及德州州眾議員武修伯（Hubert Vo）見證下，將這批10萬片醫療口罩致贈德州州政府，協助當地第一線醫護人員對抗疫情。

德州州務卿休斯（Ruth Hughs）以錄影方式致詞，代表德州感謝來自台灣政府與人民的支持與友誼。她表示，台灣的坦誠與慷慨為全球樹立典範，正是全球夥伴共同對抗武漢肺炎的另一範例。休斯在口罩抵達州政府時也特別頒贈賀狀，感謝台灣政府善舉。

見證捐贈儀式的葛林肯定台灣政府的友善舉動，感謝台灣人民友誼。歐爾森則推崇美台關係在共享價值上緊密連結，共同對抗這場傳染病危機。武修伯也感謝總統蔡英文對德州的堅定支持，讚揚台灣人道關懷高尚情操，期許美台合作，對抗疫情挑戰。

陳家彥表示，在抗疫過程中，台灣與盟友並肩作戰。這次台灣向有需要的國家捐贈醫療口罩，是「台灣能幫助」（Taiwan can help）致力於全球公共衛生的努力，也是「台灣正在幫助」（Taiwan is helping）的實質行動。

他呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣參與對抗武漢肺炎的所有會議與機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），以保障台灣與全球人民健康福祉。（編輯：陳惠珍）1090414

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