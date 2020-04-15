修法管制操作槍 徐國勇：不影響玩具槍外銷

（中央社記者陳俊華台北15日電）內政部長徐國勇今天說，為防止改造槍枝氾濫，將修法管制材質、形式類似真槍的「操作槍」；他說，政府不會打擊正常、正當的玩具槍業者經濟活動，外銷也會不受到影響，請業者放心。

立法院內政委員會今天審查槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案，邀內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭等人列席。

徐國勇口頭報告時指出，現行查獲具殺傷力的違法槍枝，多屬非制式槍枝，且殺傷力不亞於制式手槍，因此沒有區分的必要；部分廠商意圖規避模擬槍須具備「打擊底火」要件，製造出材質、形式類似真槍的玩具槍商品，自稱為「操作槍」，在市面上流通。

徐國勇說，不法分子能輕易取得操作槍，只要以簡易機具就能改造成具殺傷力的火藥式槍枝，且成本遠低於制式手槍，產生管制漏洞，因此提出修法，將操作槍納入模擬槍的管制範疇；盼從源頭管制、加重刑罰雙管齊下，嚴查嚴懲，以遏阻改造槍枝氾濫。

台灣民眾黨立委張其祿質詢時指出，統計近5年來，有將近9成犯案都使用改造槍枝；他現場拿出一把「操作槍」說，雖然少了打擊底火裝置、沒有撞針，槍管是實心的，在網路上購買一把只要新台幣4000、5000元，打通槍管、裝了彈簧後，改造成本僅約1萬元，就可以2萬元到4萬元賣出。

徐國勇說，過去土製手槍常常膛炸，但這些模擬槍、操作槍出廠時就已經做很好，造成槍枝氾濫，「走私的少了，改造的反而多了」；

他也說，台灣的玩具槍廠商做得很好，各國生存遊戲玩家，幾乎都是跟台灣買槍，不能讓這個產業凋落，修法要把界線劃清楚，也藉此跟所有業者說：「政府不會打擊業者經濟活動，也不會讓出口受影響，請業者放心。」

徐國勇在答復民進黨立委沈發惠質詢時也說，正當、正常的經濟活動，例如玩具槍業者的外銷不會影響，像是生存遊戲、漆彈槍枝都是台灣做的最好，「不能影響這些業者生存」。（編輯：謝佳珍）1090415