嚴德發：將儘速完成修法 對抗軍事假訊息

（中央社記者游凱翔台北15日電）共軍頻對台進行三戰，導致軍事假訊息頻傳。民進黨籍立委趙天麟今天表示，國防部曾提刑法修正草案，希望比照傳染病防治法判刑罰款；國防部長嚴德發對此表示，將儘速完成修法。

嚴德發上午赴立法院外交及國防委員會，針對新型戰車預算解凍案與「兵役法第四十三條條文修正草案」等案進行報告、備質詢。

由於共軍頻對台進行三戰（輿論、法律、心理），導致軍事相關的假訊息頻傳。

趙天麟今天質詢表示，去年曾發生中國指空軍「F-16桶滾」等多個假新聞，而國防部也對於類似假訊也訴諸司法，但按照現行法律規範均駁回或不起訴，因此國防部曾提出刑法155-1條修正案，希望比照「傳染病防治法」，對散播軍事假消息者罰款判刑。

趙天麟認為此修正案「很好、很重要，因為才有武器及依據遏止假消息」。趙天麟指出，國防部希望比照傳染病防治法，將意圖散布大眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處二年以下有期徒、拘役或新台幣20萬元以下罰金；以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑二分之一。

國防部法律事務司長沈世偉表示，去年修正陸海空軍刑法第72條時，有注意到此問題，因此曾擬案到法務部研討，但後來認為此案必須謹慎周延，因此去年底邀專家學者，針對條文再作擬案送至法務部，將在5月份針對此問題會再作討論；嚴德發則表示，將儘速完成修法。（編輯：蘇志宗）1090415