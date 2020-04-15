外交部譴責中國使館抹黑台灣 誤導國際視聽

（中央社記者陳韻聿台北15日電）外交部今天譴責中國駐外使館謊稱台灣攻擊世界衛生組織秘書長譚德塞等行徑，批評中國政府的政治操作無法轉移焦點、無法美化其抗疫不力的事實，更無法推卸因為隱匿疫情、造成全球大流行，各國喪失無數寶貴生命的責任。

外交部重申，台灣就是台灣，不受中國統治，只有台灣的民選政府才能在國際間代表台灣人民。台灣有獨立而完整的醫療公衛體系，且抗疫成果全球有目共睹。台灣將持續努力，爭取以觀察員身分參加WHO相關會議、機制與活動，與世界分享因應疫情「台灣模式」的成功經驗。

外交部傍晚透過新聞稿指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，國際合作抗疫，中國駐外使領館此時卻對台灣栽贓抹黑，甚至捏造台灣衛生專家可參加世界衛生組織（WHO）技術會議等不實資訊，企圖誤導國際視聽，外交部對中國的惡劣行徑深表遺憾，並予以嚴正譴責。

外交部說，中國政府的政治操作無法轉移焦點、無法美化其抗疫不力的事實，更無法推卸因為隱匿疫情、造成全球大流行，各國喪失無數寶貴生命的嚴重責任。

外交部指出，日前計有87位法國國會議員、40多名醫師和學者共同連署，肯定台灣防疫抗疫成果，並支持台灣參與WHO，連署函全文刊登在法國重要媒體「觀察家」週刊網站的民意論壇，其中完全未評論譚德塞個人，遑論以歧視性字眼進行人身攻擊。外交部強調，中國大使館的推文指台灣當局在聲明中攻擊譚德塞的內容無中生有、有損國格。

外交部指出，根據法務部調查局10日發布的調查報告，在網路社群大量發文攻擊譚德塞的正是中國的網軍，相關攻擊作為屬於中國境外炒作假訊息的手法。同時，對於中國廣州地區發生多起非洲裔人士遭到歧視事件，外交部深表遺憾。（編輯：林興盟）1090415