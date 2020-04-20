駐阿根廷代表：WHO若早示警疫情 可免全球災難

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯19日專電）駐阿根廷代表謝俊得日前接受當地電視台訪問時指出，武漢肺炎全球蔓延，世界衛生組織（WHO）若提早一個月警示，應可避免全球災難。

台灣去年12月底就通報WHO，示警2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）會人傳人，但台灣的擔憂卻被WHO漠視，也沒被傳達給其他國家。阿根廷電視台26新聞頻道17日訪問謝俊得，主持人比蘇蒂（Federico Bisutti）提出疑問為何台灣的聲音未被國際社會聽見，謝俊得沒有直指中國政府，但表示「確實有些力量，不希望台灣的聲音被聽見！」

主持人詢問中國的疫情宣傳是否可信，謝俊得以諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Gabriel García Márquez）的小說和Cuento chino（中國故事，意指謊言）作比喻，表示：「台灣人寧可相信馬奎斯的小說，也不相信中國故事（中國的謊言）」！

謝俊得表示，台灣成功遏制武漢肺炎傳播，因記取了2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的沉痛教訓，當時疫情造成台灣73人死亡，損害經濟。因台灣被排除在WHO外，國際社會沒有人可幫助台灣，17年來台灣在抗疫這條路努力學習，修改相關公衛條例，也學到「迅速應變」及「超前部署」的抗疫關鍵。

主持人質疑發生在中國的武漢肺炎疫情真相究竟是什麼，這些資訊是否被傳遞到WHO完全不得而知。11月中國就出現病例，但WHO直到3月11日才宣布武漢肺炎構成全球大流行。謝俊得說，WHO未及早告知疫情嚴重性、帶給世界大災難，美國總統川普暫停金援世衛組織，川普的憤怒完全可以理解的。

謝俊得表示，WHO應更專業、透明化，勿政治化，才能保衛世界的健康，歐美日各國領導人都主張台灣參與WHO，共同防衛全球醫衛體系。

許多國際媒體報導中國武漢疫情實際死亡病例應遠超過中國官方公布數字，主持人也對武漢實際死亡人數提出疑問。謝俊得指「在一個極權專制國家，所有疫情病例數字都會被隱瞞」，相反的，台灣是民主國家，政府作業及訊息透明化。

因長期被排除在世界組織之外，台灣的聲音未被聽見，謝俊得建議對抗武漢肺炎疫情大流行，所有民主國家都應團結起來，以「民主、透明化及尊重人權」價值合作抗疫。（編輯：高照芬）1090420