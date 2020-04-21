台援贈200萬片口罩抵日 大橋光夫：衷心感謝

（中央社記者陳韻聿台北21日電）台灣援贈日本的200萬片台製醫療級口罩運抵東京成田機場。日本台灣交流協會會長大橋光夫今天表示，對於總統蔡英文及台灣朋友溫暖的鼓勵與支持，他衷心感謝。

大橋光夫透過新聞稿指出，台灣努力防止疫情擴大的同時，仍毅然決定提供包含日本在內許多國家及地區寶貴的醫療物資，對於蔡總統強烈的使命感，以及台灣朋友們互助合作的精神，他深受感動。

大橋光夫說，在因應國際衛生課題方面，不應有地理上的空白，日本台灣交流協會將努力與台灣這個日本極為重要的夥伴及友人，持續保持緊密溝通與合作。

大橋光夫表示，誠如蔡總統所言，日本與台灣曾攜手共度地震及颱風等許許多多災害。面對新型冠狀病毒此一人類共同威脅，深信日本這次一定也可以與台灣一同攜手、加強合作，以打贏這場仗。

日本武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情持續擴大，目前已累計超過1萬1000個確診病例、超過260人死亡。首相安倍晉三日前將「緊急事態宣言」實施對象從原本的7都府縣，擴大到全日本47都道府縣，期間同樣到5月6日止。

為協助日本對抗武漢肺炎，台灣日前宣布援贈200萬片台製醫療級口罩，今天上午已由華航貨機運抵成田機場。日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉今天就援贈口罩一事再度公開向台灣致謝。

安倍晉三和菅義偉近日重申，支持台灣參與世界衛生組織（WH0）、以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。（編輯：林興盟）1090421