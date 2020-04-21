敦睦確診風波 馬英九江啟臣認為總統應概括承受

（中央社記者余祥台北21日電）海軍敦睦艦隊確診風波延燒，國防部長嚴德發自請處分。前總統馬英九、國民黨主席江啟臣認為，總統身為國家元首和三軍統帥應該概括承受；馬江兩人質疑，疫情這麼嚴重，總統為何沒有警覺、阻止。

海軍敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，引發外界質疑造成防疫漏洞，國防部長嚴德發今天晚上公布首波懲處名單，他自己自請處分，海軍司令劉志斌上也自請處分，另敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將等兩人調離現職。

馬英九和江啟臣今天晚間出席國民黨革命實踐研究院未來沙龍首場直播會，會後接受媒體聯訪。

馬英九說，總統蔡英文身為國家元首跟三軍統帥，對這類重大事件要負概括責任，2013年發生洪仲丘事件時，他有道歉。

馬英九強調，既然漢光演習都可以取消，為什麼敦睦遠航一定要去，他是海軍出身，知道遠航很重要、對海軍官校學生也很重要，但疫情嚴重的此刻，當時美國航空母艦羅斯福號的問題已經出來了，為什麼沒有警覺，先不談責任追究，至少要把這個弄清楚，對於日後軍事指揮官決定重大政策時，是很好的教材。

至於這一波處分層級是否符合期待，馬英九說，恐怕要看老百姓的看法，認為這件事要做到怎樣的懲處。

江啟臣則表示，總統蔡英文對敦睦行程知情，在怎樣的考量下沒有阻止或提出警告，發生這樣的事情，作為三軍統帥當然要概括承受。

他認為，整個事件給外界的感覺還是模模糊糊，問一點回答一點，昨天有民進黨立委爆料敦睦遠航有一個機密任務，到底此行是敦睦還是有其他任務，外界還是霧裡看花。

他說，除了任務不清楚，疫調也不清楚，還有到底是誰下令執行任務，是三軍統帥還是國防部、外交部，目前從公布的訊息中都無法判斷。

江啟臣認為，這些自請處分或被處分的，到底是否是該負責的人，目前看不清楚，因為真相不清楚。（編輯：林淑媛）1090421