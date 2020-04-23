林昶佐剪去24年長髮 捐出響應公益為癌友做假髮

（中央社記者郭建伸台北23日電）無黨籍立委林昶佐昨天剪去一頭留了24年的長髮，參與台灣癌症基金會的捐髮活動。林昶佐今天前往基金會，除了捐出一束自己的頭髮，並且公益捐款；基金會及癌友也獻上花束和謝卡，感謝林昶佐響應活動。

林昶佐表示，他從1996年就維持長髮造型，雖然過去曾看過癌症基金會捐髮的新聞，且他每到夏天就想剪成短髮，但一直沒付諸行動；近來接觸癌症捐髮議題，算是踢了他臨門一腳，於是決定剪短髮。

不過林昶佐也提到，女兒很喜歡騎在他肩上抓著他的頭髮，像是可以控制爸爸往哪裡走；前幾天他跟女兒提到要去剪頭髮，女兒有點不捨，不過他也開玩笑地跟女兒說，自己現在是卡通人物「阿拉丁」，逗女兒開心。

媒體記者詢問，林昶佐未來是否還有可能頭髮留長後捐髮。他說，昨天剪完頭髮後很喜歡短髮造型，不確定未來是否會想留長；身邊如果有長髮親友想剪短，也會請他們來參加癌症基金會的捐髮活動。

過去林昶佐在樂團演出常有「甩頭」表演，但他坦言，步入中年後肩頸沒辦法承受一直甩頭，很多國內外的重金屬樂團成員到一定年紀後，也紛紛剪短髮，相信原因都跟他差不多。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，一頂醫療級假髮市價從數千元到上萬元不等，對癌友是一筆不小的支出；為減輕癌友經濟負擔，基金會長期提供醫療級假髮免費出借，盼陪伴癌友找回治療動力與信心。

賴基銘也說，林昶佐這次是捐一束頭髮，但製作一頂醫療級假髮約需用5到8束頭髮，製作費約新台幣3500元，未來林昶佐的頭髮會跟別人捐贈的頭髮組成一頂假髮。（編輯：郭無患）1090423