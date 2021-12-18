朱立倫擔心天冷公投投票率低 籲關鍵時刻出來投票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）今天為四大公投投票日，國民黨主席朱立倫一早先到東門市場催票，由於天氣變冷，他坦言擔心投票率低，呼籲大家在最後關鍵一定要出來投票，以四個同意讓台灣更美麗。

公投今天投票，國民黨昨晚在自由廣場前舉行民主守夜活動，朱立倫率領一級主管夜宿自由廣場，清晨舉行升旗典禮後，再赴東門市場催票，緊接著到新北市五華國小投票。

被問及天氣變冷，是否會擔心投票率低，他回答當然會擔心，呼籲大家在最後關鍵要出來投票。

他也強調，四大公投案不是為個人，也非政黨戰爭，這是民主，大家共同站在民意這一方，一起來努力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體關注昨天民主守夜活動，包括苗栗縣長徐耀昌、宜蘭縣長林姿妙、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都是以剪輯新聞畫面方式呈現。

朱立倫回應，剪輯影片方式是經過他們同意的，因為大家有不同的方式來表達對公投的支持；昨天他傳訊息給每位黨籍縣市首長，請大家固守各縣市並催票，最重要是希望大家出來投票。（編輯：潘羿菁）1101218

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，國民黨主席朱立倫（前左）一早前往東門市場催票，呼籲大家踴躍投票，出門投下「4個同意」票。中央社記者徐肇昌攝 110年12月18日

4大公投18日投票，國民黨主席朱立倫（中）一早到東門市場再次催票，呼籲大家一定要出來投票，「四個都同意，台灣更美麗」。中央社記者徐肇昌攝 110年12月18日

4大公投18日投票，國民黨主席朱立倫（左）一早就前往東門市場，呼籲民眾一定要出門投下「4個同意」票，有攤商也熱情比讚回應。中央社記者徐肇昌攝 110年12月18日

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離公投案18日投票，為衝刺公投選情，國民黨17日晚間在自由廣場舉辦「民主守夜」活動，18日一早由國民黨主席朱立倫（前右5）率領黨內人士參加升旗典禮。中央社記者徐肇昌攝 110年12月18日