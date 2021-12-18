駐處代表獲義國重要智庫邀請 分享台灣抗中抗疫經驗

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駐義代表李新穎（左1）獲得為紀念義大利第2任總統艾諾迪（Luigi Einaudi）而成立基金會邀請，分享台灣對抗中國與對抗疫情的經驗。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 110年12月18日

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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）為紀念義大利第二任總統艾諾迪（Luigi Einaudi）而成立的基金會日前舉辦研討會，駐義代表李新穎獲邀出席，分享台灣對抗中國打壓與對抗疫情威脅的經驗。

艾諾迪基金會15日舉辦「知情明辨：環境與地緣政治」研討會，出席講者包括印度駐義大使馬洛特拉（Neena Malhotra）、義大利前外長特爾吉（Giulio Terzi）、義大利參議員蘭皮（Roberto Rampi）、費德麗（Valeria Fedeli）、美國共和黨智庫「國際研究所」（IRI）歐洲研究部主任穆賽葛斯（Thibault Muzergues）等。

研討會並獲義大利政論廣播「激進無線電台」（Radio Radicale）全程轉播。

李新穎在會中以台灣民主自由、地緣政治重要性為主題，描述自2020年全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）以來，台灣成功的抗疫經驗，顯示自由民主國家以開放、透明機制更能有效遏制疫情。

李新穎表示，近來中國透過「戰狼外交」及「一帶一路」倡議影響其他國家，對台灣發動軍事演習，明顯威脅台海區域和平穩定，已多次引起國際社會嚴重關切。

李新穎舉例，今年七大工業國集團（G7）會議首次強調台海和平穩定重要性，歐盟今年第12次通過決議支持台灣民主，並盼各國改善與台灣政經關係。歐洲議會今年10月20日通過首份歐盟與台灣政治關係與合作報告，為歐盟與台灣強化關係的里程碑。

李新穎表示，今年10月20國集團（G20）峰會期間，義國外長迪馬尤（Luigi Di Maio）首次公開表達義國對台海緊張局勢的關切，總理德拉吉（Mario Draghi）也呼籲國際共同維護印太地區的和平穩定。歐盟、義大利紛紛對台灣表達友好，顯示對民主台灣的肯定與支持。

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蘭皮參議員則以知情權（Right to Know）為主題，闡述知情權是普世價值及基本人權，不應因種族、性別、宗教有差別待遇，現今是科技網路數位化時代，政府治理人民的方式應力求透明、公正及公開，知識共享、資訊透明、媒體自由都是民主治理模式的體現，不應受到外力介入影響。

馬洛特拉以氣候變遷及地緣政治為主講內容，她表示印度是發展中國家之一，占全球人口17%，排放量僅占全球總量5%，人均碳排比率較低，現今氣候變遷問題是已開發國家以往過度發展造成，不應究責於發展中國家；不過她也強調唯有全世界共同努力才能減緩氣候環境惡化問題。（編輯：陳惠珍）1101218