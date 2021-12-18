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萬華公投同意票高 學者指未必影響林昶佐罷免案

2021/12/18 22:50
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（中央社記者劉建邦台北18日電）4大公投案都未通過，北市萬華、中正等區公投的同意票高，是否影響明年1月無黨籍立法委員林昶佐罷免案，學者認為不至於，且應視罷免理由是否具正當性。

4大公投今天投開票，結果4案都未通過，但台北市4項公投案同意票皆大於不同意票。4大公投結束後，台北市明年1月9日將進行第5選區（中正、萬華）立法委員林昶佐罷免案。

4大公投今晚開票，據中央選舉委員會統計，北市萬華區，重啟核四案同意票3萬4430張、不同意票3萬6874張；反萊豬案同意票3萬6009張、不同意票3萬5338張；公投綁大選案同意票3萬6142張、不同意票3萬5226張；三接遷離案同意票3萬5788張、不同意票3萬5505張。

台北市中正區重啟核四案同意票3萬1561張、不同意票2萬7558張，反萊豬案同意票3萬2866張、不同意票2萬6315張，公投綁大選案同意票3萬3267張、不同意票2萬5936張，三接遷離案同意票3萬2806張、不同意票2萬6507張。上述最終票數，以中選會公布為準。

針對北市公投票數是否間接影響林昶佐罷免案，台灣大學政治系教授王業立接受中央社電話訪問時指出，台北市民支持中國國民黨較多，這次公投，也是藍綠政黨對決，且皆全力動員，公投案只是反映政黨支持度。

他說，林昶佐罷免案，還是要視國民黨、民主進步黨動員狀況，且還需考慮提出罷免林昶佐理由是否具正當性及市民投票意願，後續選情仍需觀察。

國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平指出，台北市選民結構，支持國民黨大於民進黨，但這次公投案，可算是民進黨大勝，而罷免林昶佐案正當性不足，公投案結果應不太會影響罷免案。（編輯：戴光育）1101218

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