柯建銘稱將回報人民信任 在野指公投對執政黨警訊

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北18日電）四大公投遭否決，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，這代表人民支持民進黨的政策，也反映人民相信總統蔡英文等人的努力，責任重大，必須努力做得更好，回報人民信任。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投今天投票，不同意票都多於同意票，全遭否決。

柯建銘晚間在臉書發文指出，尊重公投結果，感謝所有協助投開票人員的辛勞，也對台灣人民再一次用行動，證明台灣民主的成熟，表達高度敬意。

柯建銘表示，台灣人民選擇用行動支持民主進步黨的政策，對於這樣的結果，感到責任重大，也有義務跟責任，必須要努力做得更好，才能回報台灣人民的信任。

他提到，這次公投結果，相當程度反應台灣人民相信蔡總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌團隊的努力，更說明台灣人民相信自己的國家，相信自己是有能力與世界各國站在一樣的舞台上發光發熱，台灣人用行動證明自己的價值。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍接受中央社記者訪問表示，對於投票結果，遺憾與難過，但國民黨不用懷憂喪志，因為以反萊豬公投案的得票率為例，同意與不同意非常接近，而且民進黨用了那麼大的資源，也沒有催出基本盤。

陳玉珍認為，從公投結果來看，並沒有看到民進黨氣勢有提升，也沒有看到民眾肯定民進黨；有民眾跟她說不投票是對政府失望，覺得投了也沒有用。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，這次藍綠兩黨全力動員，民進黨甚至動用行政資源，但投票率仍然很低，代表民眾對政黨動員已感到厭煩，不投票反而是冷漠的抗議。

邱臣遠表示，公投對執政黨是一大警訊，許多民眾不願投票，是不想替執政黨政策背書，且很多民眾認為公投沒有用，政府不一定會照結果走，顯示民眾對執政黨存疑。

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時代力量立法院黨團總召邱顯智在臉書發文指出，對於公投結果，所有人都必須心懷敬意，縱然過程有些紛擾，台灣仍舊完成了一次大型的直接民主實踐。

不過，邱顯智說，低投票率代表人民厭倦兩大黨的政治動員，公投最終淪為國民黨、民進黨基本盤的比拚；從選舉結果顯示，公投與大選脫鉤，不僅不能避免政黨動員，還讓公投通過難上加難。（編輯：謝佳珍）1101218