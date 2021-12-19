綠委提案修法 擬設國安專業法庭審共諜

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（中央社記者王承中台北19日電）民進黨立委羅致政今天表示，近年法院屢對違反國安相關犯罪者輕判，讓共諜有恃無恐，對國安的維護相當不利，提案修正國家安全法等四法，擬設國家安全專業法庭，由具國安相關專業知識的法官審理共諜案。

對於國民黨立委陳以信批評此舉猶如「警總再現」，羅致政在接受中央社記者訪問時表示，希望國民黨不要動不動就先貼標籤，就像法院也有分為智慧財產及商業法院一樣，交由具有相關專業知識的法官審理案件，他認為國安專業法庭有存在的必要。

羅致政說，全案已連署完成送立法院議事處，預計排入21日的程序委員會，最快24日可經院會付委審查。

有鑑於近年許多違反國家安全案件，法院對犯罪者屢屢輕判，讓共諜有恃無恐。民進黨立委羅致政提出「國家安全法增訂第9條之1」、「國家機密保護法增訂第38條之1」、「國家情報工作法增訂第32條之2」及「反滲透法增訂第11條之1」修正草案等案，擬立法設置「國家安全專業法庭」，國安案件應由具有國安相關專業知識的法官審理。

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國家安全專業法庭的法官每年應接受一定時數的國安相關專業訓練或在職研習，訓練時數、專業認證及相關辦法由司法院定之。

羅致政在提案說明中表示，近年許多違反國安案件，法院對相關犯罪者屢屢輕判，針對高檢署統計2015年至2020年8月判決資料顯示，判決確定的141人中，有罪者137人，判刑6個月以上者僅19人，其餘均為6個月以下或拘役，可易科罰金，種種判例讓共諜有恃無恐，對國安的維護相當不利，因此提出相關修法。（編輯：林淑媛）1101219