視察桃園機場 蘇貞昌肯定第一線人員落實防疫

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）春節即將到來，行政院長蘇貞昌今天前往桃園國際機場視察，他除了肯定桃機防疫工作的落實，更感謝第一線工作同仁的努力，也請回國旅客配合體諒，一起做好國境防疫工作。

蘇貞昌下午與交通部長王國材、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視察桃園國際機場，他在視察前接受媒體聯訪表示，春節就要到來，會有愈來愈多旅客返台，第一波高潮從今天開始，政府已做好各項因應準備。他特別來給第一線為防疫工作盡心盡力的同仁加油打氣，也藉機呼籲國人同胞，在春節大家有很多機會相聚，一定要特別注意指揮中心的防疫規範要求。

蘇貞昌先是前往第二航廈D5入境長廊外，聽取桃園國際機場公司及疾管署北區管制中心等單位簡報，親自視察入境旅客動線區隔、檢疫申報審查區、手提行李X光機查驗站及發燒篩檢站的作業，並前往入境大廳以及深喉唾液採檢處了解實際作業情形。

看見行政院長到來，采盟及昇恆昌免稅商店以及誠盟公司員工，也開心的高舉字卡大聲呼喊「謝謝院長、院長加油」。蘇貞昌也特別告訴員工，春節高峰期即將來臨，請大家做好防疫工作，也希望高峰過後，機場可早日恢復往日榮景。

蘇貞昌結束視察後接受媒體聯訪表示，看完作業流程後，更肯定桃園機場防疫工作非常辛苦，做得非常徹底，要求都很到位，也可看出相關準備都已充足，動線規劃區隔良好。

蘇貞昌說，視察時有最新的航班抵達，100多名旅客約一個小時的時間都已坐上防疫計程車，包括等待行李清消30分鐘，相當不簡單，他更肯定桃園機場相關同仁在第一線的努力，希望旅客都能體諒工作人員的辛苦，同時配合防疫要求。

蘇貞昌指出，整體來說，台灣的社區及全國是安全的，但國外因為疫情上升4%，所以政府要更緊張，更嚴陣以待，也拜託回國旅客能夠體諒，基於保護自己、家人與整個國家，回鄉不忘防疫，請配合防疫要求，做好才能安全。

蘇貞昌表示，他肯定、感謝所有第一線工作同仁的辛苦努力，也請大家繼續加油，因為，更辛苦的工作接著就要到來，請大家一起做好國境防疫工作。（編輯：方沛清）1101220

行政院長蘇貞昌（前右）20日視察桃園國際機場時表示，春節就要到來，會有愈來愈多旅客返台，政府已做好各項因應準備，他也藉機呼籲國人同胞，春節期間一定要特別注意指揮中心的防疫規範要求。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月20日

行政院長蘇貞昌（左2）與交通部長王國材（左）、衛福部長陳時中（右2）等人20日前往桃園國際機場視察，除感謝第一線工作同仁的努力，也請回國旅客配合體諒，一起做好國境防疫工作。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月20日

行政院長蘇貞昌（右3）20日前往桃園國際機場視察，在聽取簡報後，親自視察入境旅客動線區隔、檢疫申報審查區、手提行李X光機查驗站及發燒篩檢站的作業。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 110年12月20日