邀請蔡正元演講又取消？ 文總澄清從未邀請

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（中央社台北21日電）前立委蔡正元在臉書貼文，評論政委唐鳳遭韓國政府因考量兩岸關係取消線上演講一事，並稱自己也曾應邀參加文化總會演講，後來臨時被取消。對此，文總今天澄清，從未邀請蔡正元演講。

蔡正元在臉書貼文指出，唐鳳應邀參加韓國的活動，以線上演講方式出席，後來韓方考量「兩岸關係」，臨時取消唐鳳的演講，外交部表達強烈抗議，也談到自己曾應邀參加文總辦的活動，要現場演講台北城南的歷史，主辦方考量「兩黨關係」，也是臨時取消他的演講。

他強調，「蔡正元很大方，客隨主便，沒有對民進黨政府強烈抗議」，更進一步說，唐鳳和外交部這麼小氣，有什麼好抗議的，「你們自己不也是這麼樣做嗎？」

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文化總會今天發出聲明表示，關於蔡正元於其臉書上發文稱「應邀參加文總活動，演講台北城南歷史，主辦方考量兩黨關係，臨時取消演講」一事，文總為主辦單位，從未邀請蔡先生或其他政治人物參與講座，經查僅為委辦廠商內部建議名單，從未進入最後邀請名單。

文總表示，去年度舉辦「城南有意思」親子嘉年華，其中講座部分，主要邀請在地文史工作者、知名作家、童書繪者與知名策展人在街頭暢談，與參與活動的民眾互動，因主題以城南在地文史及親子互動為主，主辦單位並未邀請政治人物參與講座，蔡先生所稱受邀而後遭取消，應屬廠商內部作業問題，無關蔡正元所稱政黨關係考量，敬請各界明察。1101221