立委指校園性平案通報破萬 教育部：疑似就會通報

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（中央社記者林育瑄台北23日電）多名立委今天質詢時關注校園性平案件通報數破萬。教育部次長林騰蛟表示，教育部積極宣導，請學校有疑似案件就要通報，延遲通報也會開罰。

立法院教育及文化委員會今天審查「性別平等教育法第27-1條條文修正草案」等案。會中多名立委關心校園性平案件通報數與屬實數均提高的議題。

國民黨籍立委萬美玲指出，疑似校園性侵害、性騷擾及性霸凌通報件數，近5年逐年升高。以疑似性騷擾案件來說，民國105年通報件數為4207件，109年則升至1萬681件；疑似性侵害案件通報數，105年通報件數為1585件，109年則升至2535件，原因為何？

列席的林騰蛟說，教育部與相關主管機關在落實性別平等教育、性別案件通報方面，都積極宣導，即使是未確定案件，也會要求通報。

但萬美玲批評這個回答很荒謬，重點不在把過去存在的黑數找出，而是性別案件為何一直攀升。她也認為，校園中的性平案件不會輕易成案，有一定確定性才會通報。

林騰蛟表示，已經請學校落實有疑似案件就要通報，針對延遲通報，也會依相關規定處理，處以新台幣3萬元至15萬元罰款。在性別平等教育法裡，也規定中小學要實施性平教育課程，在校園裡落實對性平教育的意識。

民進黨立委張廖萬堅在質詢時指出，校園性平案件通報數增加，但屬實率下降，106年屬實率為29.23%，110年至8月為止，屬實率為17.13%。然而，屬實案件數量還是逐年增加，尤其以國中階段案件數最多。

國民黨立委林奕華指出，性平案件總數一直增加，在屬實的校園性平事件統計裡，國中、國小的占比很高，是否代表這個階段的性平教育要再加強。

林騰蛟表示，國中、國小在性平案件數的確偏高，顯示未來在性平教育的落實有加強空間。（編輯：蘇志宗）1101223