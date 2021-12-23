警方未傳訊蘇揆藍委質疑護航 徐國勇：法律認知落差

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北23日電）藍委告發行政院長蘇貞昌違反社維法，北院裁定不受理，警方遭疑護航。內政部長徐國勇今天說，是法律解釋上的認知與司法機關有一些差距，未來會依司法單位解釋處理，避免不必要紛爭。

國民黨立委林為洲去年12月4日到台北市中正一警分局告發蘇貞昌，指蘇貞昌1日列席立法院會備詢，答復國民黨立委蔣萬安質詢萊豬議題時，指稱信功肉品加工廠很支持政府萊豬進口政策，是誤導民眾，違反食品安全衛生管理法和社會秩序維護法。

台北地院認為警方期限將至前移送，沒有依法通知蘇貞昌說明，移送違法，裁定不受理。可抗告。林為洲則質疑警方是技術干擾民眾提告、「官大不敢辦」，傷害員警執法公信力。

徐國勇上午出席「萬華安居」社會住宅統包工程動土典禮，會前受訪時表示，昨天警政署已向他說明，是員警在法律解釋上一些認知的問題，因為在刑事訴訟法裡面，警察機關可以直接移送。

徐國勇說，警政署的認知和司法機關的法律解釋有一些差距，這部分尊重法院，因為法院是獨立行使職權。未來警政署處理時，必須跟司法單位在解釋上要統一，避免不必要的紛爭。

至於是否提抗告，徐國勇表示，就讓處理的單位台北市警局做專業判斷。（編輯：蘇志宗）1101223