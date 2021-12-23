大新竹合併升格 蘇貞昌盼早日實現增台灣競爭力

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，台灣半導體產業居全球關鍵地位，以竹科作為基地，有必要再擴張，新竹縣市合併可增加各方面能量、符合民眾期待，盼能早日實現，增加台灣競爭力、擴大在全球領先地位。

身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天表示，作為台灣科技重鎮，新竹縣市合併升格提升地方政府的治理規模、量能，強化台灣關鍵產業的發展，是滿迫切的問題；既已發動地方制度法修法，就必須讓修法順利完成，希望所有中常委、立委支持。

但這也讓在野黨批評是因人設事；新竹縣長楊文科更說，竹竹苗合併無需修法，用強迫的方式讓竹竹合併升格，讓人無法接受。

蘇貞昌下午出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週活動。會前受訪時表示，台灣的數位、半導體在全球有領先關鍵地位，全球產業鏈重組、變化快速，要把優先地位持續擴大、擴張，以新竹科學園區為基地的半導體產業，有必要再擴張、增加各方面能量。

蘇貞昌表示，新竹縣市合併，不但能增加能量，而且符合大多數新竹縣市民眾期待，總統也明確表示這是迫切的問題，希望立法院一致支持，讓新竹合併能早日實現，增加台灣競爭力、擴大在全球領先地位。

至於日本福島食品何時開放？蘇貞昌說，食安第一，政府會嚴格把關，有沒有妨害食品安全，都是依國際標準、遵守科學證據，希望不要造謠。（編輯：黃國倫）1101223