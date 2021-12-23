蘇貞昌：結合民間資源 公私協力完善行動網路環境

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行政院長蘇貞昌（2排右2）23日在台北出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀5G遠距智慧醫療應用，聽取導覽介紹。中央社記者張皓安攝 110年12月23日

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（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，行動通訊技術發展快速，為了跟上時代，政府修改法令、延長時限及投入資源，並結合民間資源、公私協力，希望完善台灣行動網路環境、縮短城鄉資訊差距。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌下午出席「『5G躍台灣 飆速Give Me Five』5G垂直場域體驗週典禮活動」時表示，行動通訊技術發展突飛猛進，一路從3G、4G到5G，愈發快速。為了跟上時代，政府修改法令、延長時限及投入資源，從各方面努力，希望台灣永遠超越他人，站在第一線。

蘇貞昌說，政府也藉此機會，要將偏鄉、深山等地區服務做得更周到，以嘉惠弱勢民眾；因此，行政團隊不僅投入國家資源，也邀請民間業者協助，一同公私協力合作。

蘇貞昌指出，政府體察到時代趨勢，因此在5G應用領域已全力以赴，但民間資源總是更豐富，因此要感謝中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等各家業者共同協助，讓台灣居於領先地位，在世界占有一席之地。

蘇貞昌致詞後，參觀5G垂直場域應用體驗，體驗中華電信、遠傳電信及台灣大哥大展示5G技術在智慧文化娛樂、智慧醫療與智慧交通領域及自駕車的應用；更在體驗5G異地共演及互動技術時，開心擺出招牌「衝衝衝」的手勢，與現場人員熱絡互動。（編輯：林興盟）1101223

行政院長蘇貞昌23日在台北出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀現場展示的5G救護車，救護人員可遠距與醫院連線，進行最適當的醫療救護。中央社記者張皓安攝 110年12月23日

行政院長蘇貞昌（中）、政務委員羅秉成（右3）、郭耀煌（右2）、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（左4）23日出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，比讚合影。中央社記者張皓安攝 110年12月23日