更多編輯台推薦新聞：
以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日
國際

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌1/300

蘇貞昌：結合民間資源 公私協力完善行動網路環境

2021/12/23 20:26（12/23 21:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長蘇貞昌（2排右2）23日在台北出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀5G遠距智慧醫療應用，聽取導覽介紹。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌（2排右2）23日在台北出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀5G遠距智慧醫療應用，聽取導覽介紹。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北23日電）行政院長蘇貞昌今天說，行動通訊技術發展快速，為了跟上時代，政府修改法令、延長時限及投入資源，並結合民間資源、公私協力，希望完善台灣行動網路環境、縮短城鄉資訊差距。

行政院透過新聞稿表示，蘇貞昌下午出席「『5G躍台灣 飆速Give Me Five』5G垂直場域體驗週典禮活動」時表示，行動通訊技術發展突飛猛進，一路從3G、4G到5G，愈發快速。為了跟上時代，政府修改法令、延長時限及投入資源，從各方面努力，希望台灣永遠超越他人，站在第一線。

蘇貞昌說，政府也藉此機會，要將偏鄉、深山等地區服務做得更周到，以嘉惠弱勢民眾；因此，行政團隊不僅投入國家資源，也邀請民間業者協助，一同公私協力合作。

蘇貞昌指出，政府體察到時代趨勢，因此在5G應用領域已全力以赴，但民間資源總是更豐富，因此要感謝中華電信、台灣大哥大及遠傳電信等各家業者共同協助，讓台灣居於領先地位，在世界占有一席之地。

蘇貞昌致詞後，參觀5G垂直場域應用體驗，體驗中華電信、遠傳電信及台灣大哥大展示5G技術在智慧文化娛樂、智慧醫療與智慧交通領域及自駕車的應用；更在體驗5G異地共演及互動技術時，開心擺出招牌「衝衝衝」的手勢，與現場人員熱絡互動。（編輯：林興盟）1101223

行政院長蘇貞昌23日在台北出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀現場展示的5G救護車，救護人員可遠距與醫院連線，進行最適當的醫療救護。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌23日在台北出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five」5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，參觀現場展示的5G救護車，救護人員可遠距與醫院連線，進行最適當的醫療救護。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌（中）、政務委員羅秉成（右3）、郭耀煌（右2）、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（左4）23日出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，比讚合影。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌（中）、政務委員羅秉成（右3）、郭耀煌（右2）、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥（左4）23日出席5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，比讚合影。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌（左2）、秘書長李孟諺（右2）、政務委員羅秉成（右）及NCC主委陳耀祥（左）等人，23日在台北出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five–5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，共同為展場開幕。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
行政院長蘇貞昌（左2）、秘書長李孟諺（右2）、政務委員羅秉成（右）及NCC主委陳耀祥（左）等人，23日在台北出席「5G躍台灣 飆速Give Me Five–5G垂直場域體驗週典禮暨應用成果展示記者會，共同為展場開幕。中央社記者張皓安攝 110年12月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀