時力：性別工作平等法修法 應納配偶陪產檢假

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時代力量立委陳椒華（右起）、王婉諭、邱顯智與婦女新知倡議部主任周于萱，27日在黨團舉行記者會，呼籲應盡速進行全面改革孕產照顧假的修法，讓勞工更有保障。中央社記者施宗暉攝 110年12月27日

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（中央社記者林育瑄台北27日電）時代力量立法院黨團今天指出，台灣面臨少子女化危機，但生養小孩需家庭共同面對，而非只是媽媽的責任，並需國家作為後盾；呼籲政府若有心解決少子化問題，性別工作平等法修法應有更大幅度改革，納入配偶陪產檢假。

時代力量立法院黨團總召邱顯智、副總召陳椒華、幹事長王婉諭今天舉行「支持陪產檢假 讓爸爸們成為神隊友」記者會，做以上表述。

王婉諭指出，少子女化問題已是國安危機，台灣人口呈現負成長，政府若有心面對，就應積極處理，不該僅小幅度修法。懷孕需兩個人一起面對，而非只將責任放在媽媽身上，舉例而言，若產檢時發現胎兒疑似有異常，懷孕者需承受相當大的壓力，需配偶的支持。

王婉諭說，行政院版性別工作平等法修法草案雖然把產檢假增至7天，「但在陪產檢假卻不動如山」，如果希望讓配偶在產檢初始就能陪同，就應推動陪產檢假，包括時力在內，有許多立委提案要求政府提供懷孕者的配偶法定全薪陪產檢假。

邱顯智說，性別工作平等法第19條規定，受僱於僱用30人以上雇主之受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求為下列2款事項之一：一、每天減少工作時間1小時；減少之工作時間，不得請求報酬。二、調整工作時間。

行院版修正草案增訂，30人以下企業的勞工與雇主協商、雙方合意後可適用此規定。但對勞工應一視同仁，特別是台灣以中小企業為主，這個修法恐怕造成雇主若不同意，就無法調整工時，對解決家長工作與親職間衝突的效果形同虛設。

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陳椒華指出，兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，父母不得使6歲以下兒童獨處，性別工作平等法第19條有關減少工時或調整工時的申請要件，應從現行3歲提高為6歲之前。

不會教小孩行動聯盟共同發起人曾穎凡說，如果在晚間到產檢診所，會看到孕婦多有配偶陪同，但晚診常「門庭若市」，甚至要排隊到午夜12時，顯見配偶陪同產檢的需求極大。而若修法讓懷孕者與其配偶享有相等天數的產檢假與陪產檢假，對破除職場懷孕歧視、創造友善生養環境將大有助益。（編輯：蘇志宗）1101227