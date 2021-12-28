院版政治受難者權利回復條例 蘇貞昌允盡快提出

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（中央社記者賴于榛台北28日電）監察院長陳菊今天率隊例行巡察行政院，並關注「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」進度；行政院長蘇貞昌則表示，草案已多次審議並整合，將盡快提出。

監察院110年巡察行政院會議上午在行政院展開，由監察院長陳菊帶隊巡查，除陳菊與蘇貞昌分別致詞，各監委預計就不同議題提出詢問，並列管追蹤，會議預計持續至傍晚；為因應防疫，政院今天出席的部會首長，採取上、下午視議題分批出席。

陳菊致詞時說，自己對台灣民主發展過程中間的辛苦與血淚感同身受。

她指出，過去威權時代有若干政治前輩未經過司法程序審判，人權受到嚴重侵害，有些獲得適度補償，但有部分卻因流氓檢肅條例，既有刑期服完後，還被送小琉球等地管訓，相關名譽與痛苦，都未有補償。

陳菊表示，身為長期關心台灣民主發展者，特別關心被害者權利回復條例草案，目前政治犯都已80歲以上，若院版草案可以盡速送到立法院，那這些前輩人生結束前，還有機會得到最後的公平與正義，相信所有政治犯跟家人會充滿期待跟感謝。

另外，陳菊也關心不義遺址的保存，她回憶當年在美麗島事件後，先後被送到景美看守所跟安坑調查處，過程中眼睛被蒙著、手被綁著，一直以為住在地下室，直到42年後，才有機會回到警備總處與情治調查處共駐的安坑調查處。

陳菊說，很多政治犯前輩也曾在那裡，經歷人間最大慘痛，目前空間完整保留，但屬於法務部或文化部，是否能比照景美、綠島改為人權園區，政院皆未有共識。

她表示，盼能保留不義遺址，留給子孫當最好的教育場域，讓歷史悲劇不要重演，也讓台灣社會知道，民主得來不易。

蘇貞昌則回應指出，有關不義遺址處理及權利回復條例草案都非常重要；草案部分，政務委員羅秉成已經就相關草案進行多次審議、整合，很快會提出。

另外，蘇貞昌說，不義遺址應該完整保留，可考慮新店既有的人權園區，以系列方式更完善保存，這也請羅秉成督管，由相關部會做妥適處理。

他表示，威權時代留下的資料與空間都不該荒廢，應該要完整保留與利用，且利用新科技重塑當年時空情境，讓在自由、民主、開放社會成長的民眾，知道當年是如何困難與不簡單，前輩們如何犧牲與勇敢，只有記取教訓才能不再重返威權時代。（編輯：康世人）1101228

監察院長陳菊（圖）28日率監察委員至行政院進行巡察，致詞時特別關注政治受難者權利回復條例草案立法進度，盼政院能盡速提案送立法院審議。中央社記者王騰毅攝 110年12月28日

監察院長陳菊（左）28日率監察委員至行政院進行巡察，行政院長蘇貞昌（右）出席簡報行政院110年施政重點，兩人在會議中交換意見。中央社記者王騰毅攝 110年12月28日

監察院長陳菊（後左）28日率監察委員至行政院進行巡察，行政院長蘇貞昌（後右）出席向監委們拱手致意。中央社記者王騰毅攝 110年12月28日

監察院長陳菊（後左2）28日上午率領監察委員巡察行政院，行政院長蘇貞昌（後左3）及經濟部長王美花（右，灰衣者）等相關部會首長與會。中央社記者王騰毅攝 110年12月28日