台灣立陶宛真誠友誼 駐土耳其使節互道新年祝福

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（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）駐土耳其代表黃志揚昨天會晤立陶宛駐土耳其大使德古迪斯，兩人商討拓展合作並且互道新年祝福，展現出共享價值的兩國在世界不同角落的緊密連結。

黃志揚與德古迪斯（Ricardas Degutis）2021年最後一天聚首安卡拉，啜飲立陶宛花草茶、互道新年快樂，展現出台、立真誠友誼蔓延世界各角落，攜手展望2022年新局。

駐土耳其代表處推特帳號昨天推文稱，兩人談論了友誼、團結和拓展合作，獲立陶宛副外長梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）按讚，並在網路上獲得諸多迴響，凸顯挺台、立珍貴友誼的熱度持續在增溫。

兩人也分享了提升對土耳其拓展經貿投資合作的經驗，期盼台、立兩國在全球供應鏈重組趨勢下，發揮各自比較優勢，找到產業永續發展的利基。

值得一提的是，德古迪斯昨天以繽紛包裝花草茶禮盒和蜂蜜酒為伴手禮。除了啤酒和巧克力之外，趕搭立陶宛商品熱潮的台灣民眾，以後或許也可以嘗試立陶宛特色農產品。（編輯：黃自強）1110101

駐土耳其代表黃志揚（右）、立陶宛駐土耳其大使德古迪斯（左）2021年12月31日在安卡拉會晤，互道新年祝福。（駐土耳其代表處提供）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 111年1月1日