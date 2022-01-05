出席內科聯歡晚會 蔡總統：若營收不錯記得加薪

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台北內湖科技園區發展協會5日舉行20週年慶暨歲末聯歡晚會，總統蔡英文（揮手者）出席與會，感謝眾人團結合作，讓台灣度過許多挑戰，也感謝產業先進共同努力，在經濟方面拚出亮眼成績。中央社記者謝佳璋攝 111年1月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）總統蔡英文今天出席內科發展協會歲末聯歡晚會時說，去年全世界受疫情影響，台灣經濟仍拚出好成績，如果公司去年營收不錯，「記得幫員工加薪，至少年終獎金可以更好。」

蔡總統、前總統馬英九、台北市長柯文哲、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、內政部長徐國勇、國民黨主席朱立倫等人晚間出席台北內湖科技園區發展協會20週年慶暨歲末聯歡晚會。蔡總統、柯文哲、馬英九、朱立倫先後抵達，並未同台。

蔡總統致詞時說，去年一整年感謝大家團結合作，台灣度過許多挑戰，感謝產業先進共同努力，在經濟方面拚出亮眼成績，去年經濟成長率可以超過6%，股市已經超過1萬8000點，是有史以來最好紀錄。

蔡總統表示，大內湖科技園區是台灣第一座先由民間開發投資，再由政府放寬進駐產業項目，進而發展出來的都會型科技園區，彙集豐沛資金、技術、人才，近5年來營業額以每年平均30%的速度成長，是重要產業重鎮。

總統說，目前有6700多家廠商進駐，很多世界知名的台灣企業都把營運總部設在內科，包括光寶、仁寶、友達、鴻海、台達電等，這些企業是國內資通訊、數位科技產業龍頭，也是台灣發展物聯網產業的關鍵推手。

蔡總統表示，台灣物聯網產值，在2020年已突破新台幣1.55兆元，隨AI、5G快速發展，物聯網運用範圍越來越廣泛，內科未來是台灣發展數位經濟、數位創新的關鍵基地。

蔡總統說，去年全世界受疫情影響，台灣經濟還是拚出好成績，非常不容易。如果各位老闆的公司去年營收不錯，「記得幫員工加薪，至少年終獎金可以更好」，讓大家更有力氣繼續打拚，政府會跟民間一起努力，讓台灣發展越來越好。

柯文哲致詞表示，內科有任何問題請聯絡台北市政府產業局，都會盡力幫大家辦好；內科交通問題，最後還是要環狀線才能根本解決。隨後柯文哲也演唱「堅持」、「囚鳥」兩首歌曲，與民眾同歡。（編輯：謝佳珍）1110105