陳椒華：時力提名參選人作業嚴謹 與民眾黨不同

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（中央社記者郭建伸台北6日電）外界關注時代力量與台灣民眾黨在2022選戰的競爭關係，時力黨主席陳椒華今天受訪時強調，時力提名公職參選人不僅優秀，且提名作業嚴謹，一切公開透明，與民眾黨不同，歡迎社會各界比較。

時代力量今天舉行「2022地方公職人員選舉」提名記者會，公布第一波議員參選人名單，成員除了長期在時力耕耘的政治幕僚，也多了不同職業的素人新面孔。

由於台灣民眾黨日前也推出首波議員名單，媒體詢問，兩個政黨屬性都比較年輕，詢問時力相較於民眾黨的優勢是什麼。

陳椒華表示，2018年起時力投入選舉後，目前地方有11位議員，時力在地方問政表現優秀且基礎穩定。

陳椒華表示，時力提名公職參選人作業嚴謹，從去年公布辦法後，經過海選，以及地方黨部主委、提名小組審查，最後由決策委員會決議，一切都公開透明，「這跟民眾黨有不太一樣的地方」。

陳椒華提到，關於議員參選人年齡和過去專業經驗，待全部公布後歡迎各界比較，相信時代力量提名的議員都非常優秀。

時力秘書長、提名小組委員白卿芬表示，一直以來民眾都認為台北是首都，但她在國外生活許久後返台，並沒有感受到台北市首善之區。

白卿芬坦言，過去8年台北與國際連結、政黨外交非常不好，對比韓國首爾或中國大陸城市，台北變得比二線城市還不如，未來8年不應繼續落後。（編輯：蘇龍麒）1110106