駐汶萊代表李憲章將駐拉脫維亞 遺缺史亞平接任

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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）台灣在立陶宛開設代表處，由原駐拉脫維亞代表黃鈞耀擔任首任駐立代表。外交部近日發布人令，駐汶萊代表李憲章將出任駐拉脫維亞代表，遺缺由前駐奧地利代表史亞平接任。

現年57歲的李憲章為外交體系出身，從事外交工作20多年，過去曾派駐美國紐約、英國倫敦等地；2017年至2019年期間擔任外交部發言人，隨後於2019年8月出任駐汶萊代表至今。

駐汶萊2年多期間，李憲章致力拓展台灣農產品出口至汶萊，深化兩國經貿及食品產業交流與合作。

對於即將調任駐拉脫維亞代表，李憲章向中央社記者表示，「很高興可以重回歐洲」，非常期待到新的國度、接觸新的文化及推動新的合作議題。他預計3月初前赴任。

近年來，台灣與歐洲關係持續升溫。李憲章說，歐洲現在是台灣很重要的外交陣地，包括歐洲力挺台灣的國際參與、雙邊高層互訪等進展；很高興可以加入對歐關係的工作行列，努力深化台歐關係。

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「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式掛牌運作，開啓雙邊關係交流合作新頁，這同時也是在歐洲國家第一個以台灣為名成立的代表處；外交部先前指出，駐立代表處成立後，駐拉脫維亞代表處繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞業務，兩處將共同推動與波羅的海三國的實質關係。

此外，駐汶萊代表一職將由外交部外交及國際事務學院回部辦事史亞平接任。史亞平過去曾任駐新加坡代表、駐奧地利代表及外交部常務次長等職。（編輯：陳惠珍）1110107