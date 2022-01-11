林智堅：國民黨不規劃討論竹竹併是扼殺都市發展

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北11日電）新竹市長林智堅今天說，國民黨口口聲聲竹竹合併升格需「長遠規劃」，卻未提出任何方案；新竹縣市的在地生活圈與基礎發展密不可分，許多問題必須要統整規劃，國民黨不規劃、不討論就是在扼殺都市發展。

國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨對於竹竹苗的區域發展、台灣的高科技產業有著完整且具體的藍圖，就是「2026竹竹苗科技都」搭配財劃法修正。而胡亂批判國民黨不規劃、不討論的林智堅本身，不正是短視近利、為牟取一黨一人之私扼殺城市發展的元兇。

民進黨發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」今天播出林智堅訪談。林智堅在節目中談到，大新竹在推動科技產業升級極為重要，他批評國民黨和主席朱立倫反對大新竹合併、升格，是為了一黨之私。

林智堅說，不管國民黨、民眾黨或時代力量，先前都批評他，但是他已經宣布不會參選2022的大新竹市長，讓市民、縣民可以看清楚，國民黨等在野黨才是為了自己政黨的利益，擔心敗選或是影響鄉鎮代表參選資格，才如此反對。

林智堅進一步表示，國民黨口口聲聲竹竹合併升格需「長遠規劃」，卻未提出任何方案，新竹縣市因行政區域劃分不適宜而引發諸多問題，比方居住於竹北的居民，極有可能在竹科上班，通勤上面對嚴重塞車狀況，但若要進一步改善交通，必然要做協調，卻因為兩個城市的行政差異，導致基礎建設無法統籌。

林智堅指出，新竹縣市的在地生活圈與基礎發展密不可分，許多問題必須要統整規劃，國民黨不規劃、不討論就是在扼殺都市發展。林智堅質疑，朱立倫無法擺平政黨內部矛盾，地方鄉鎮代表有派系、有綁樁文化，新竹縣如此，苗栗更嚴重，朱立倫若推動合併，勢必面臨鄉鎮代表的壓力。

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對此，林家興指出，當林智堅攻擊國民黨「不規劃、不討論」竹竹合併，其實國民黨早已提出完整的「2026竹竹苗科技都」方案，以避免倉促升格帶來的後遺症，相關方案包含產業聚落、財政收支、法制配套及資源分配的妥善規劃。

林家興指出，當林智堅以竹北交通為由主張竹竹合併，卻忽略科學園區的產業聚落已經擴張到苗栗竹南、頭份的事實，難道竹南、頭份作為大竹科區域一份子的交通問題就不重要嗎？林智堅的短視近利，對於問題「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的做法，恐怕才是真正扼殺竹竹苗都市發展、台灣高科技業進步的元凶。（編輯：蘇龍麒、趙蔚蘭）1110111