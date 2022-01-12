立委指業者趁連假倒廢土 環保署：有派人力督察

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（中央社記者林育瑄台北12日電）針對時力立委陳椒華今天質疑因政府執法人力不足，連假成為業者在國有地濫倒廢土良機，環保署官員說，環保署在假期都有安排人力督察，但第一線還是由地方環保局負責。

時代力量立委陳椒華召開記者會指出，元旦接獲檢舉，台61線旁國有地遭濫倒廢土，那裡為特定農業區農牧用地，不可亂填土方，現場工人也拿不出國產署委託整地的證明文件；桃園環保局到現場稽查，卻判定表土無廢棄物，僅製作稽查紀錄表即放走現行犯。

她說，環保局後來會同警方和國產署到現場開挖，發現廢土填埋深度約2公尺至3公尺，粗估清除處理費用約新台幣2000萬、3000萬元，若未能抓到主犯負起清除責任，費用是否又要由全民負擔。

陳椒華表示，政府未能改善執法人力不足問題，連假形同違法者的好時機，農曆年將至，9天連假是否又要成為業者濫倒良機。此外，營建剩餘土石方常成為濫倒廢棄物的覆土掩護，顯示營建署未做好流向管理。

行政院環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊長張乃仁接受中央社記者電訪時表示，環保署在假期都有安排人力督察，但第一線還是由地方環保局負責，環保局24小時都有安排稽查人員，有事件發生時能快速、就近處理。

張乃仁指出，這個案件中，載運砂石的車輛雖出現在附近，當下難以認定是載運廢棄物而扣押，環保局在連續假期也無法確定這塊土地為國有地或農地。

此外，他說，處理環保案件時，有時不會急著扣押現場人員，因為這些人多半只是司機，環保單位會盡力把幕後執行者抓起來，才能根絕犯罪。

出席記者會的財政部國有財產署北區分署長郭曉蓉則表示，約有1.69公頃的國有土地被傾倒棄置土石，國產署接獲通知後已聯繫警方提起竊占告訴，等待地檢署偵辦後，會對被起訴的行為人提起民事訴訟，要求清走營建廢棄土，將土壤回復到適合農作。

談到被倒廢土的台61線國有地，郭曉蓉指出，這塊地的管理都是委外，會請負責廠商在農曆年間加強巡管。

至於如果找不到行為人或行為人脫產，郭曉蓉說，國產署作為土地管理機關，須以公務預算清理回填土石。

營建署工務組副組長蘇建隆指出，營建剩餘土石方處理屬地方自治事項，營建署負責政策指導，實際執行由地方政府辦理。（編輯：康世人）1110112