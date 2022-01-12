綠中執會通過直轄市長徵召辦法 春節後啟動期程

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（中央社記者葉素萍、林育瑄、王揚宇台北12日電）民進黨中執會今天通過2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法，辦法規定，提名作業由選對會統籌辦理，必要時得成立徵詢或協調小組，協助執行；不過，因應疫情變化，選舉作業期程延到農曆春節後啟動。

民進黨全代會日前已通過「民主進步黨2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，規定直轄市長的提名候選人，由主席依徵召辦法提名，經中央執行委員會通過後徵召，徵召辦法由中央執行委員會訂定。

民進黨中執會今天通過2022年直轄市長選舉提名候選人徵召辦法，辦法規定，2022直轄市長暨縣市長提名作業，均由2022年選對會統籌辦理。選對會徵詢、協調提名人選，應以為黨舉才、為國選賢與能為原則，以勝選為目標，並就人選操守能力、價值信念，作為選舉整體條件評估，爭取選民認同與信任。

徵召辦法規定，選對會必要時，得成立各直轄市徵詢或協調小組，協助執行有關提名的徵詢、協調工作；選對會就各直轄市的直轄市長可能提名人選，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提出單一適當人選，由主席提名，經中執會通過後徵召。

徵召辦法規定，徵召過程中，擬爭取提名者應遵從民進黨黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害民進黨形象，違者不列入可能提名名單；情節嚴重者，依違紀行為處分。

中執會今天也通過2022年中央黨部預算案，以及修正中央黨部黨務工作人員服務辦法。黨內人士指出，這是配合政府部門軍公教加薪，中央黨部同步加薪4%。

民進黨主席蔡英文今天向中執會指出，為因應疫情變化，選對會10日第一次會議達到共識，將今年的選舉作業期程延到農曆春節後啟動。她說，當務之急就是守好疫情防線。

不過，雖然民進黨將2022年選舉期程延後，但屏東縣長初選已砲火四射，上演立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱三強相爭局面。

莊瑞雄與周春米今天都出席中執會，隔空交火。周春米喊話希望君子之爭，不要互相攻訐；莊瑞雄受訪時表示，民進黨從過去到現在，支持者要求非常簡單，光明正大，公平競爭，他期待這是一場沒有行政資源介入、指定接班的初選。

另外，今天與會中執委發言踴躍，關切工廠管理輔導法，未納管的農地違章工廠將在今年3月20日後被斷水斷電議題，也熱烈討論酒駕議題。

中執委王定宇會後受訪指出，酒駕前科者車輛要裝酒精鎖，但數千件目前只執行100多件，執行率偏低，中執委們也討論如何嚴懲酒駕、科技方面如何防範；蔡英文相當重視此議題，要求行政部門盡速與立法部門處理。（編輯：謝佳珍）1110112