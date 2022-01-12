陳菊觀摩國民法官模擬法庭 關注人權保障

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台北地方法院12日下午舉辦國民法官模擬法庭審理、評議程序，監察院長陳菊（右）與監委王美玉（左）到場觀摩，陳菊表示，擁有不同生命經驗的人能參與審判，是台灣司法改革很大的進步。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

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（中央社記者陳俊華台北12日電）「國民法官」新制明年將上路，監察院長陳菊今天觀摩模擬法庭運作。她說，人權保障與司法公正是重要價值，監院尊重司法獨立審判；監院和司法院都是保障人權重要機關，盼強化院際交流。

監察院透過新聞稿指出，為深入瞭解國民法官新制，並強化與司法機關互動，陳菊今天偕同監察院司法及獄政委員會召集人林國明等17名監委，到台灣台北地方法院觀摩國民法官模擬法庭運作。

陳菊指出，第6屆監委上任以來，受理的陳情案中有近4成（39.1%）屬司法案件；審議通過的調查報告，超過2成（21.6%）屬司法及獄政類。監委有必要基於職權行使，深入瞭解國民法官新制。

陳菊強調，她與司法院長許宗力都認為，人權保障與司法公正是重要的價值；監察院絕對尊重憲政體制與司法獨立審判，尤其監察院和司法院都是保障人權的重要機關，透過這次觀摩，更能強化兩院院際交流，促進彼此理解。

監委王美玉指出，對於與人民訴訟權利息息相關的國民法官新制，她關心兩大重點，包括人民訴訟權的保障，以及公平法院的落實。國民法官制度是司法一大改革，使人民能接近司法、司法更親近人民，讓法律專業與多元思考融合，以做出最恰當、貼近人民，並呼應社會期待的公平判決。

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王美玉表示，同時，檢辯雙方要以淺顯易懂的方式，告知國民法官各項爭點，才能做出合理的判斷。監察院尊重司法獨立審判權，期待與司法院共同為司法改革攜手努力，讓司法更為公平、公開及公正。（編輯：黃國倫）1110112

觀摩期間，監委王榮璋也關注身障者參與國民法庭審理程序、監委葉大華則針對外籍被告或聽障、語障當事人在審理的通譯權利等議題，與台北地院院長黃國忠交換意見。（編輯：黃國倫）1110112

台北地方法院12日下午舉辦第1輪次第4場次國民法官模擬法庭審理及評議程序，相關人員就位後隨即正式進行。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日

台北地方法院12日下午舉辦第1輪次第4場次國民法官模擬法庭審理及評議程序，司法院長許宗力（前右）與監察院長陳菊（前左）親自到場旁聽，了解審理過程。中央社記者王騰毅攝 111年1月12日