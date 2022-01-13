再任黨主席第100天 朱立倫：許多需檢討要繼續努力

（中央社記者劉冠廷台北13日電）故總統蔣經國逝世34週年，國民黨主席朱立倫上午到頭寮陵寢謁陵，他表示，今天是他再任黨主席第100天，這100天當中有挫折、失敗、做得不好的地方，很多需要反省檢討的地方，要繼續努力。

今天是蔣經國逝世34週年，朱立倫上午率黃健庭秘書長、多位中常委及中央與地方黨務幹部至桃園頭寮陵寢獻花致敬。朱立倫表示，蔣經國一生為中華民國、為台灣這塊土地的付出、貢獻與犧牲，相信是大家永遠追隨、也是永遠要秉持的理念。

朱立倫說，今天也是他就任國民黨主席第100天，這100天當中有挫折、有失敗，也有許多做得不好需要反省檢討的地方，一定會秉持蔣經國的精神，不怕苦、不怕難，不怕挫折，繼續努力。他說，要讓所有台灣的民眾知道，國民黨是最愛台灣、國民黨是真正為這塊土地來努力，要為全體台灣民眾的福祉來努力。

面對有中常委在昨天提案要求黨中央召開黨是會議，但朱立倫認為下鄉傾聽民意才重要，他今天近一步解釋說，包括他本身、副主席、秘書長、副秘書長、中常委跟重要的黨的幹部，都應該要從基層努力，要聽到支持者、台灣民眾的聲音，讓許多的意見匯集成改革共同的目標。

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至於前高雄市長韓國瑜昨天在臉書發文表示，「莫散了團體、休灰了志氣，路是對的，就不怕路遠，我們一起努力」，有綠委稱解讀路沒錯，但駕駛迷路，對此，朱立倫表示，韓國瑜、中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，以及所有縣市長，大家都在這一條船上，方向也是大家一起來努力。

朱立倫說，只有民進黨希望國民黨沉船、方向更亂，但國民黨會堅定立場，國民黨就是愛台灣。也呼籲民進黨的朋友，台灣的民主政治不能讓民進黨一黨獨大、一黨專政，如果有一個好的、平衡的、制衡的力量；民進黨不要忘了當時創黨的理想，是希望有制衡、有民主，要摧毀在野黨是不對的、也不厚道的。（編輯：蘇龍麒）1110113