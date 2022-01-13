總統探視失聯飛官家屬 指示搜救要徹底速度要快

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（中央社記者溫貴香台北13日電）F-16V戰機11日墜海，28歲上尉飛官陳奕仍失聯；總統蔡英文今天南下嘉義空軍基地聽取搜救進度簡報及探視家屬，並指示空軍搜救要做徹底、速度要快，「媽媽心裡擔心」。

蔡總統上午在國安會秘書長顧立雄等人陪同下，南下嘉義空軍基地聽取「0111專案」搜救進度簡報，並探視家屬。

聽取搜救簡報後，總統在接見飛官陳奕家屬時向空軍指示，搜救的事情要做徹底、速度要快，「媽媽心裡擔心」。

根據總統府提供的影片檔案，空軍向總統簡報時說，陳奕曾接受離心機、求生訓練，都符合規定，近期也無就醫記錄。

國防部長邱國正、空軍司令熊厚基等人，上午也都出席這場活動。

空軍嘉義基地第四聯隊編號6650的單座F-16V戰機，11日下午在東石鄉水溪靶場執行「照準」投彈訓練科目墜海，飛官陳奕上尉失聯。空軍司令部表示，陳奕上尉是在駕機執行例行性訓練任務時，執行對地炸射科目，進行大角度導入時快速墜海。

軍方昨天尋獲飛機本體殘骸，陳奕的家屬也到事故現場，對著大海呼喚陳奕，「要他一定要回來」。

蔡總統在戰機墜海事故發生的第一時間，指示全力搜救。國防部長邱國正12日上午前往嘉義基地了解搜救進度，代表總統探望家屬，強調國軍全力搜救，絕不放棄任何希望。（編輯：康世人）1110113